Ungewollte Besucher Wildschweine in Lahnstein: Taskforce soll helfen Tobias Lui 04.09.2026, 18:00 Uhr

i Ein Wildschwein schaut aus einem Wildschweingehege zum Fotografen. Lino Mirgeler/dpa

Die reguläre Jagd in Wohngebieten ist in Rheinland-Pfalz grundsätzlich verboten. Dies dient in erster Linie der Sicherheit der Bevölkerung. Doch viele von Wildschweinbesuchen gebeutelte Bürger in Lahnstein hoffen auf Ausnahmen wie zuletzt in Koblenz.

In Koblenz versucht man, der Wildschweinplage Herr zu werden: Am Mittwoch wurde das Schwarzwild auf dem Hauptfriedhof bejagt. In den vergangenen Wochen haben die Tiere auf dem Areal zwischen Goldgrube und Karthause erhebliche Schäden angerichtet und zahlreiche Gräber verwüstet.







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