Die reguläre Jagd in Wohngebieten ist in Rheinland-Pfalz grundsätzlich verboten. Dies dient in erster Linie der Sicherheit der Bevölkerung. Doch viele von Wildschweinbesuchen gebeutelte Bürger in Lahnstein hoffen auf Ausnahmen wie zuletzt in Koblenz.
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In Koblenz versucht man, der Wildschweinplage Herr zu werden: Am Mittwoch wurde das Schwarzwild auf dem Hauptfriedhof bejagt. In den vergangenen Wochen haben die Tiere auf dem Areal zwischen Goldgrube und Karthause erhebliche Schäden angerichtet und zahlreiche Gräber verwüstet.