Schreck am Morgen Wildschweine in Lahnstein: Kitaleiterin schlägt Alarm Tobias Lui 07.04.2026, 13:51 Uhr

i Wildschweine trauen sich immer mehr in Gebiete, in denen sie auf Menschen treffen. Mike Andres

Immer mildere Winter sorgen für immer bessere Lebensbedingungen für Wildschweine. Die Probleme nehmen zu, gerade auf dem Lahnsteiner Allerheiligenberg.

. Das Thema ist in den vergangenen Wochen sehr präsent in Lahnstein und der Umgebung: Die Rede ist von Wildschweinen, die immer öfter auch in die Siedlungen kommen und auf ihrer Futtersuche Beete und Gärten umgraben. Zuletzt hat es mehrere Wildschweinbegegnungen in Niederlahnstein auf der Straße am Allerheiligenberg gegeben, die jüngsten kurz vor Ostern.







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