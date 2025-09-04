Wildschweine dringen in die Gärten in Braubach Nord vor. Anwohner und insbesondere Hundebesitzer sind beunruhigt. Die FBL Braubach fordert, auf die Entwicklung zu reagieren. Die Stadtverwaltung gibt erste Tipps.

Die Menschen in Braubach Nord sind alarmiert: In den vergangenen Wochen wurden die Anwohner im oberen Teil der Schlierbachstraße immer wieder vom Anblick ihrer durchwühlten Hausgärten und zerstörten Bepflanzungen überrascht, schildert Heinz Scholl, Fraktionsvorsitzender der FBL Braubach, die Situation. Darüber hinaus sei eine Bache mit sechs bis sieben Frischlingen von einer Wildkamera in flagranti erwischt worden. Nicht nur wegen der Schäden in den Gärten, insbesondere Spaziergänger und Hundebesitzer, die auch zu früher und später Stunde unterwegs sind, seien beunruhigt.

Wildschweine hinterlassen deutliche Spuren in Braubacher Ortsteil

Vom Spielplatz bis in den unteren Bereich des Rheinsteigverlaufs entlang der Bachparzelle hinter den Häusern mit ihren Gärten seien die Spuren der nächtlichen Wildschweinattacken immer wieder feststellbar. Teilweise seien die Tiere sogar in den Vorgärten an der Straße von Anwohnern beobachtet worden, berichtet Scholl weiter.

i Die Wildschweine hinterlassen bei ihrer Futtersuche erhebliche Schäden in den Gärten in Braubach Nord. Heinz Scholl

Spaziergänger und Hundehalter, die hier ungewollt zwischen Bache und ihre Frischlinge geraten, fürchten hier um ihre Sicherheit und Unversehrtheit. Daher beantragte die FBL-Fraktion einen Ortstermin mit den Jagdpächtern aus den angrenzenden kommunalen sowie dem angrenzenden privaten Jagdrevier zur Erörterung von Maßnahmen seitens der Jägerschaft zur Reduzierung und Abwehr hinsichtlich der aufgezeigten Gefahren.

Die Stadt Braubach steht dazu bereits im Kontakt mit den zuständigen Gefahrenabwehrbehörden, also der Unteren Jagdbehörde des Rhein-Lahn-Kreises sowie den zuständigen Jagdpächtern, sodass sich diese der Angelegenheit in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich annehmen können, teilt die Stadtverwaltung Braubach mit. Darüber hinaus bittet die Verwaltung alle Bürger, insbesondere Spaziergänger und Hundehalter, im betroffenen Bereich vorsichtig zu sein und Hunde anzuleinen. Fütterungen oder das Zurücklassen von Lebensmitteln im Außenbereich seien unbedingt zu vermeiden, da dies das Schwarzwild zusätzlich anlockt.

Wie Hausgärten geschützt werden können

Die einzige nachhaltige Schutzmaßnahme für Hausgärten sei der Bau eines geeigneten Wildschutzzauns, wie die Stadt einen Hinweis der Kreisverwaltung weitergibt. Ein solcher Zaun müsse mindestens 1,50 Meter hoch sein und so befestigt werden, dass ein Unter- oder Hochheben durch Schwarzwild ausgeschlossen sei.

Heinz Scholl erinnert sich zurück: Vor rund zehn Jahren wurden bei einer ähnlichen Wildschweinplage von der Unteren Jagdbehörde die Bejagung mit Scheinwerfern genehmigt. Zudem wurden die Anlage von Kirrungen im Waldbereich und vermehrte revierübergreifende Treibjagden angeregt, um das Schwarzwild aus dem Wohnbereich fernzuhalten. Solch eine Maßnahme zur generellen Reduzierung der Schwarzwildbestände unterstütze die Kreisverwaltung, heißt es vonseiten der Stadt, macht jedoch gleichzeitig deutlich, dass es sich bei Hausgärten und Wohnbereichen um sogenannte befriedete Bezirke handele, in denen die Jagd grundsätzlich ruhe. Eine Bejagung könne daher allenfalls in den angrenzenden Randbereichen erfolgen und nur flankierende Wirkung entfalten.