Plage in Lahnstein Wildschweine Allerheiligenberg: Neuer Zaun ist da Tobias Lui 12.04.2026, 12:00 Uhr

i Die Kita auf dem Allerheiligenberg hat ein Problem mit Wildschweinen. Und nicht nur sie, der gesamte Bereich wird immer wieder von Schwarzwild heimgesucht. Tobias Lui

Eine Rotte Wildschweine vor der Tür: Auf diese Erfahrung hätte die Leiterin einer Kita in Lahnstein gern verzichtet. Nun hat die Stadt einen neuen Zaun errichtet, weitere sollen folgen.

Seit Wochen sorgen Wildschweine im Stadtgebiet von Lahnstein für Probleme, immer wieder dringen sie in Siedlungen vor und treffen dort auf Menschen, die verunsichert und verängstigt sind. Ein „Hotspot“ in Niederlahnstein ist der Allerheiligenberg, wo es aufgrund der Waldnähe immer wieder zu Konflikten kommt.







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