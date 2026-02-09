Vorbereitung auf Fastnacht „Wilde 13“ entert Abendumzug in Braubach Mira Zwick 09.02.2026, 20:00 Uhr

i Die Vorbereitungen auf den Abendumzug in Braubach laufen auf Hochtouren. Ruth Fischer

Nachdem die Zukunft des Abendumzugs in Braubach lange auf der Kippe stand, laufen nun die Vorbereitungen auf Hochtouren. Die Karnevalsgesellschaft Braubach werkelt fleißig an ihrem Narrenschiff. Am Freitagabend heißt es: „Leinen los!“

Die Fastnacht in Braubach manövrierte zuletzt durch stürmische See: Lange stand die Frage im Raum, ob der Abendumzug in der Wein- und Rosenstadt gerettet werden kann. Seit einigen Wochen steht es fest: Ja, er kann. Und so wandelt die Karnevalsgesellschaft Braubach (KGB) die vermeintliche Unglückszahl 13 um und macht sie zu ihrem diesjährigen Motto.







