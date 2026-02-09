Nachdem die Zukunft des Abendumzugs in Braubach lange auf der Kippe stand, laufen nun die Vorbereitungen auf Hochtouren. Die Karnevalsgesellschaft Braubach werkelt fleißig an ihrem Narrenschiff. Am Freitagabend heißt es: „Leinen los!“
Die Fastnacht in Braubach manövrierte zuletzt durch stürmische See: Lange stand die Frage im Raum, ob der Abendumzug in der Wein- und Rosenstadt gerettet werden kann. Seit einigen Wochen steht es fest: Ja, er kann. Und so wandelt die Karnevalsgesellschaft Braubach (KGB) die vermeintliche Unglückszahl 13 um und macht sie zu ihrem diesjährigen Motto.