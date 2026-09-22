Nach der Wahl von Oliver Krügel zum neuen Bürgermeister der VG Bad Ems-Nassau wir ein neuer Stadtbürgermeister für Bad Ems gesucht. Markus Bodo Wieseler ist der erste Bewerber für dieses Amt.
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Das Rennen um die Nachfolge von Oliver Krügel als Stadtbürgermeister ist eröffnet. Nach dessen Wahl zum neuen Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau hat Markus Bodo Wieseler (FDP) seine Kandidatur erklärt. Der selbstständige Unternehmer sprach mit unserer Zeitung über seine Vorstellungen für Bad Ems.