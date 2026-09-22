Kandidat für Stadtchef Wieseler will Bad Emser Stadtbürgermeister werden Andreas Galonska 22.09.2026, 14:00 Uhr

i Markus Bodo Wieseler ist für die FDP im Bad Emser Stadtrat. Er bewirbt sich um die Nachfolge von Oliver Krügel als Bad Emser Stadtbürgermeister. Weitere Kandidaten stehen zurzeit noch nicht fest. Andreas Galonska

Nach der Wahl von Oliver Krügel zum neuen Bürgermeister der VG Bad Ems-Nassau wir ein neuer Stadtbürgermeister für Bad Ems gesucht. Markus Bodo Wieseler ist der erste Bewerber für dieses Amt.

Das Rennen um die Nachfolge von Oliver Krügel als Stadtbürgermeister ist eröffnet. Nach dessen Wahl zum neuen Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau hat Markus Bodo Wieseler (FDP) seine Kandidatur erklärt. Der selbstständige Unternehmer sprach mit unserer Zeitung über seine Vorstellungen für Bad Ems.







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