Neujahrskonzert mit Klassikern Wiesbadener Orchester spielt im Bad Emser Kurtheater Ulrike Bletzer 05.01.2026, 15:00 Uhr

i Sängerin Hanna Czarnecka begeisterte mit ihrer strahlenden Sopranstimme beim Neujahrskonzert im Bad Emser Kurtheater. Ulrike Bletzer. Bletzer Ulrike

Bereits zur Tradition geworden ist das Neujahrskonzert de Johann-Strauss-Orchesters Wiesbaden im Bad Emser Kurtheater. In diesem Jahr konnte man besonders durch die gelungene Moderation und die Stimmgewalt einer ganz besonderen Sopranistin punkten.

Wann fängt das neue Jahr an? Nach allgemeinem Verständnis am 1. Januar. Nach Bad Emser Verständnis trifft es das allerdings nicht so ganz: Dort kann die Zukunft erst so richtig an den Start gehen, wenn das Johann-Strauss-Orchester Wiesbaden im Kurtheater dafür das Signal gegeben hat.







Artikel teilen

Artikel teilen