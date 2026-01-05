Wiesbadener Orchester spielt im Bad Emser Kurtheater

Bereits zur Tradition geworden ist das Neujahrskonzert de Johann-Strauss-Orchesters Wiesbaden im Bad Emser Kurtheater. In diesem Jahr konnte man besonders durch die gelungene Moderation und die Stimmgewalt einer ganz besonderen Sopranistin punkten.
Wann fängt das neue Jahr an? Nach allgemeinem Verständnis am 1. Januar. Nach Bad Emser Verständnis trifft es das allerdings nicht so ganz: Dort kann die Zukunft erst so richtig an den Start gehen, wenn das Johann-Strauss-Orchester Wiesbaden im Kurtheater dafür das Signal gegeben hat.