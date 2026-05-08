Einsatz in Heizzentrale
Wiederholter Ölaustritt am Paulinenstift Nastätten
Feuerwehren, VG- und Kreisverwaltung arbeiten beim Einsatz an der Heizzentrale am Paulinenstift in Nastätten eng zusammen.
Feuerwehren, VG- und Kreisverwaltung arbeiten beim Einsatz an der Heizzentrale am Paulinenstift in Nastätten eng zusammen.
Michael Dexheimer

Wegen ausgelaufenen Öls in der Heizzentrale am Paulinenstift in Nastätten kam es gleich an zwei Tagen in Folge zu größeren Feuerwehreinsätzen. 

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Wiederholter Heizölaustritt am Paulinenstift Nastätten: Am Donnerstag und am Freitag wurde die Freiwillige Feuerwehr Nastätten wegen in der Heizzentrale ausgelaufenen Öls alarmiert. „Nach aktuellem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass insgesamt mehrere Hundert Liter Heizöl ausgetreten sind“, gibt am Freitag gegen 14 Uhr Michael Dexheimer von der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Nastätten zu Protokoll.

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