Abschluss im Frühjahr 2026 Wiederaufbau des DGH Berndroth ist fast beendet Ulrich Pohl 07.11.2025, 17:00 Uhr

i Kurz vor dem Abschluss der Bauarbeiten: Das neue Dorfgemeinschaftshaus in Berndroth soll im Frühjahr wieder offiziell genutzt werden. Ulrich Pohl

Ein Feuer hatte das Dorfgemeinschaftshaus in Berndroth Ende 2023 zerstört. Nach dem Abriss Anfang 2024 wurde in den vergangenen eineinhalb Jahren ein neues, modernes Gebäude errichtet. Nun stehen die Arbeiten kurz vor dem Abschluss.

Der Schock und das Entsetzen der Bürger war groß: Durch Brandstiftung ausgelöst, fiel am 19. Oktober 2023 das Dorfgemeinschaftshaus in Berndroth den Flammen zum Opfer. Jetzt, gut zwei Jahre später, steht der neue Dreh- und Angelpunkt der rund 400-Seelengemeinde im Einrich vor dem Abschluss des Wiederaufbaus.







