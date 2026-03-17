Suche nach den Tätern läuft
Wieder Überfall auf Nieverner Tankstelle
In Nievern wurde eine Tankstelle das Ziel von unbekannten Tätern. Die Suche nach ihnen läuft zurzeit noch.
In Nievern wurde eine Tankstelle das Ziel von unbekannten Tätern. Die Suche nach ihnen läuft zurzeit noch.
Soeren Stache/dpa. picture alliance/dpa

Ein Hubschrauber schreckte am Montagabend zahlreiche Menschen in Bad Ems und Umgebung auf. Grund war die Suche nach den Tätern, die in Nievern eine Tankstelle überfallen hatten.

Unbekannte Täter haben die Oil-Tankstelle an der Bundesstraße 260 in Nievern überfallen. Nach Auskunft der Staatsanwaltschaft Koblenz läuft ein Ermittlungsverfahren wegen schweren Raubes. Die Tat ereignete sich am Montagabend. Genaue Einzelheiten zum Tatablauf und der Beute kann die Staatsanwaltschaft aufgrund ermittlungstaktischer Gründe derzeit nicht mitteilen.

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