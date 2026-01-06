Unfallhäufungsstelle 2025
Wieder Autokollision an der Einmündung L318/B54 in Diez
Eine leichte Verletzung einer Verkehrsteilnehmerin sowie ein Sachschaden von rund 7000 Euro wurden durch die Autokollision an der Einmündung L318/B54 verursacht.
Anke Hillinghäuser

Eigentlich ist der Einmündungsbereich der L318/B54 bei der alten Freiendiezer Papiermühle von allen Seiten gut einsehbar. Wobei das dunkle Winterwetter zu Sichteinschränkungen führen kann. Nun kam es an der Stelle erneut zu einem Unfall. 

Lesezeit 1 Minute
An der Einmündung der L318 auf die B54 in der Nachbarschaft der alten Freiendiezer  Papiermühle kollidierten am Montag, 5. Januar, laut Polizeiangaben zwei Pkw miteinander – und das nur knapp einen Monat, nachdem es an derselben Stelle zuletzt Anfang Dezember zu einer Kollision zweier Fahrzeuge gekommen war.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungBlaulicht