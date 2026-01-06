Unfallhäufungsstelle 2025 Wieder Autokollision an der Einmündung L318/B54 in Diez Johannes Koenig 06.01.2026, 16:59 Uhr

i Eine leichte Verletzung einer Verkehrsteilnehmerin sowie ein Sachschaden von rund 7000 Euro wurden durch die Autokollision an der Einmündung L318/B54 verursacht. Anke Hillinghäuser

Eigentlich ist der Einmündungsbereich der L318/B54 bei der alten Freiendiezer Papiermühle von allen Seiten gut einsehbar. Wobei das dunkle Winterwetter zu Sichteinschränkungen führen kann. Nun kam es an der Stelle erneut zu einem Unfall.

An der Einmündung der L318 auf die B54 in der Nachbarschaft der alten Freiendiezer Papiermühle kollidierten am Montag, 5. Januar, laut Polizeiangaben zwei Pkw miteinander – und das nur knapp einen Monat, nachdem es an derselben Stelle zuletzt Anfang Dezember zu einer Kollision zweier Fahrzeuge gekommen war.







