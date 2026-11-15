Gedenkfeiern in Rhein-Lahn Wie zeitgemäß ist der Volkstrauertag noch? Ulrike Bletzer 15.11.2026, 08:00 Uhr

i Auch im Rhein-Lahn-Kreis wird an einigen Stellen am Volkstrauertag den Opfern von Krieg gedacht. Michael Matthey/dpa. picture alliance/dpa

Volkstrauertag im Rhein‑Lahn-Kreis: Tradition trifft auf neue Impulse. Gemeinden verbinden ökumenische Gottesdienste, Friedensmarsch und junge Stimmen – und fragen, wie Erinnerung lebendig bleibt. Auch damit der stille Feiertag nicht vergessen wird.

Nicht mehr zeitgemäß? Überholt? Ein alter Zopf, den man hätte abschneiden sollen? Nicht wenigen Zeitgenossen erscheint der Volkstrauertag, der in diesem Jahr auf Sonntag, 15. November, fällt, als sinnentleertes Überbleibsel aus einer längst vergangenen Zeit.







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