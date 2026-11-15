Volkstrauertag im Rhein‑Lahn-Kreis: Tradition trifft auf neue Impulse. Gemeinden verbinden ökumenische Gottesdienste, Friedensmarsch und junge Stimmen – und fragen, wie Erinnerung lebendig bleibt. Auch damit der stille Feiertag nicht vergessen wird.
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Nicht mehr zeitgemäß? Überholt? Ein alter Zopf, den man hätte abschneiden sollen? Nicht wenigen Zeitgenossen erscheint der Volkstrauertag, der in diesem Jahr auf Sonntag, 15. November, fällt, als sinnentleertes Überbleibsel aus einer längst vergangenen Zeit.