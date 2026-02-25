Die Nachrichten um schließende Krankenhäuser und eine bröckelnde medizinische Versorgung in unserer Region sind beunruhigend. Für die Direktkandidaten im Wahlkreis Koblenz/Lahnstein ist klar: Die Politik muss nachsteuern. Doch wie?
Schließende Krankenhäuser, fehlender Ärztenachwuchs, lange Wege zu Fachärzten: Die medizinische Versorgung in unserer Region bereitet den Menschen große Sorgen. Wie wollen die Direktkandidaten aus dem Wahlkreis 8 Koblenz/Lahnstein die Situation verbessern, wenn sie ein Mandat bei der Landtagswahl gewinnen?