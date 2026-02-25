Wahlkreis 7 Diez/Nassau
Wie wollen Kandidaten medizinische Versorgung retten?
Ob Haus- oder Facharzt: Viele Versorger bangen um ihre Nachfolge. Der Ärztemangel wird sich laut Kassenärztlicher Vereinigung RL
Ob Haus- oder Facharzt: Viele Versorger bangen um ihre Nachfolge. Der Ärztemangel wird sich laut Kassenärztlicher Vereinigung RLP noch verschärfen.
Christin Klose. Christin Klose/dpa-tmn

Die Nachrichten um schließende Krankenhäuser und eine bröckelnde medizinische Versorgung in unserer Region sind beunruhigend. Für die Direktkandidaten im Wahlkreis Koblenz/Lahnstein ist klar: Die Politik muss nachsteuern. Doch wie? 

Lesezeit 4 Minuten
Schließende Krankenhäuser, fehlender Ärztenachwuchs, lange Wege zu Fachärzten: Die medizinische Versorgung in unserer Region bereitet den Menschen große Sorgen. Wie wollen die Direktkandidaten aus dem Wahlkreis 8 Koblenz/Lahnstein die Situation verbessern, wenn sie ein Mandat bei der Landtagswahl gewinnen?

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungWK 7 – Diez/Nassau

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren