Wahlkreis 8 Koblenz/Lahnstein
Wie wollen Kandidaten die Bildungsmisere lösen?
Kitas und Schulen kommen immer mehr an ihre Grenzen. Wie kann das Land nachsteuern?
Sebastian Gollnow (Symbol). picture alliance/dpa

Personalmangel, alte Gebäude, hohe Anforderungen durch neue Gesetze: Das Bildungssystem bröckelt an vielen Ecken – von der Kita bis zur letzten Klasse. Wie die Bewerber das Thema im Landtag anpacken wollen.

Gleich zwei Gesetze wollen die Betreuung an Kitas und Grundschulen verbessern. Doch es knirscht im gesamten Bildungssystem: Personal fehlt, Räume werden eng, Betreuungszeiten fallen aus. Wir haben gefragt: Wie wollen die Direktkandidaten für den Wahlkreis 8 Koblenz/Lahnstein die Situation verbessern, wenn sie in den Landtag einziehen sollten?

