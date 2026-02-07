Gesichter des Karnevals
Wie Uwe Vogt in Kamp-Bornhofen in die Bütt schlitterte
Uwe Vogt in der Bütt - hier ist er zuhause.
Uwe Vogt in der Bütt - hier ist er zuhause.
Daniel Demmin. Daniel Demmin / Uwe Vogt

Manche Menschen können einfach nicht genug vom Karneval bekommen. Man sieht sie immer und überall, ob bei Umzügen oder Sitzungen – und auch darüber hinaus. Die Gesichter des Karnevals möchten wir würdigen. Heute: Uwe Vogt aus Kamp-Bornhofen.

Lesezeit 3 Minuten
Manche Menschen besuchen eine Versammlung, um Bier zu trinken und diskret zu husten, wenn es um Vorstandswahlen geht. Als Uwe Vogt am 9. Dezember 1989 ins Gasthaus „Stolzenfels“ in Kamp-Bornhofen ging, passierte etwas für ihn völlig Unerwartetes.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungKarneval

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren