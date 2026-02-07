Gesichter des Karnevals Wie Uwe Vogt in Kamp-Bornhofen in die Bütt schlitterte Dirk Förger 07.02.2026, 15:00 Uhr

i Uwe Vogt in der Bütt - hier ist er zuhause. Daniel Demmin. Daniel Demmin / Uwe Vogt

Manche Menschen können einfach nicht genug vom Karneval bekommen. Man sieht sie immer und überall, ob bei Umzügen oder Sitzungen – und auch darüber hinaus. Die Gesichter des Karnevals möchten wir würdigen. Heute: Uwe Vogt aus Kamp-Bornhofen.

Manche Menschen besuchen eine Versammlung, um Bier zu trinken und diskret zu husten, wenn es um Vorstandswahlen geht. Als Uwe Vogt am 9. Dezember 1989 ins Gasthaus „Stolzenfels“ in Kamp-Bornhofen ging, passierte etwas für ihn völlig Unerwartetes.







