Dorfläden als Lebensader Wie „Tante Marion“ Kaub versorgt und verbindet Ulrike Bletzer 02.01.2025, 17:00 Uhr

i Der Dorfladen "Tante Marion" in der Metzgergasse 17 ist für die Nahversorgung in Kaub von zentraler Bedeutung. Bletzer Ulrike

In Kaub sorgt der Dorfladen von Marion Gros nicht nur für die Nahversorgung, sondern auch für den sozialen Zusammenhalt im Ort. Mit viel Einsatz ist er ein unverzichtbarer Treffpunkt für die Gemeinde – doch die Zeiten werden immer schwieriger.

„Ich mache es gern, und genau das ist der Haken an der Sache“, sagt Marion Gros mit einem Schmunzeln. Denn eines ist klar: Den Dorfladen in Kaub, der genau genommen ja ein Stadtladen ist, betreibt sie mit enorm viel Herzblut. Und mit Arbeitszeiten, bei denen vermutlich jeder Angestellte das Weite suchen würde: Auf bis zu 70 Stunden pro Woche komme sie manchmal, erzählt Marion Gros: „Es sind ja nicht nur die Ladenzeiten, in denen ich hier vor ...

