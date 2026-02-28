Die Rheinquerung ist seit Jahrzehnten ein Thema in der Region und wird viel diskutiert. Aber kommt sie nun oder nicht? Das sagen die Bewerber für die Landtagswahl 2026 dazu.
Lesezeit 4 Minuten
Seit Jahrzehnten ist eine Rheinquerung Thema am Mittelrhein. Zwischen Mainz und Koblenz kann der Fluss nur mit Fähren überquert werden. Eine Bauförderzusage des Landes entfachte die Diskussion um das Großprojekt erneut. Welchen Stellenwert hat eine Mittelrheinbrücke für die Direktkandidaten im Wahlkreis 8 Koblenz Lahnstein?