Wahlkreis 8 Koblenz/Lahnstein Wie stehen Direktkandidaten zur Mittelrheinbrücke? Marta Fröhlich 28.02.2026, 12:00 Uhr

i An dieser Stelle zwischen Wellmich und Fellen ist der Bau der Mittelrheinbrücke geplant. Thomas Frey. picture alliance/dpa

Die Rheinquerung ist seit Jahrzehnten ein Thema in der Region und wird viel diskutiert. Aber kommt sie nun oder nicht? Das sagen die Bewerber für die Landtagswahl 2026 dazu.

Seit Jahrzehnten ist eine Rheinquerung Thema am Mittelrhein. Zwischen Mainz und Koblenz kann der Fluss nur mit Fähren überquert werden. Eine Bauförderzusage des Landes entfachte die Diskussion um das Großprojekt erneut. Welchen Stellenwert hat eine Mittelrheinbrücke für die Direktkandidaten im Wahlkreis 8 Koblenz Lahnstein?







