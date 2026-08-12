Beschlüsse im Gemeinderat
Wie Singhofen seine Verkehrsprobleme lösen will
Schilder allein helfen nicht. „Achtung Kinder!“ – das Verkehrszeichen auf der Fahrbahn fordern im Wohngebiet sowie rund um Kinde
Schilder allein helfen nicht. „Achtung Kinder!“ – das Verkehrszeichen auf der Fahrbahn fordern im Wohngebiet sowie rund um Kindergarten und Grundschule in Singhofen zum bedachten Fahren auf.
Bernd-Christoph Matern

Zu schnell unterwegs – oder auf gesperrten Wegen: Der Verkehr in Singhofen macht an mehreren Stellen Probleme. Jetzt hat sich der Ortsgemeinderat mit dem Thema beschäftigt und Beschlüsse gefasst.

Lesezeit 2 Minuten
Während kleine Ortschaften vor 20 Jahren noch ohne viele Verkehrsschilder und -markierungen auskamen, braucht es die heute scheinbar mehr denn je. Da ist die 2000 Einwohner-Gemeinde Singhofen nur ein Beispiel von vielen in Rheinland-Pfalz. Der Gemeinderat der Ortschaft an der Bäderstraße hat sich in seiner jüngsten Sitzung für die Anschaffung von drei neuen Geschwindigkeitsmessern ausgesprochen, damit das Tempo-Limit beziehungsweise dessen ...
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