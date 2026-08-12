Beschlüsse im Gemeinderat Wie Singhofen seine Verkehrsprobleme lösen will Bernd-Christoph Matern 12.08.2026, 17:00 Uhr

i Schilder allein helfen nicht. „Achtung Kinder!“ – das Verkehrszeichen auf der Fahrbahn fordern im Wohngebiet sowie rund um Kindergarten und Grundschule in Singhofen zum bedachten Fahren auf. Bernd-Christoph Matern

Zu schnell unterwegs – oder auf gesperrten Wegen: Der Verkehr in Singhofen macht an mehreren Stellen Probleme. Jetzt hat sich der Ortsgemeinderat mit dem Thema beschäftigt und Beschlüsse gefasst.

Während kleine Ortschaften vor 20 Jahren noch ohne viele Verkehrsschilder und -markierungen auskamen, braucht es die heute scheinbar mehr denn je. Da ist die 2000 Einwohner-Gemeinde Singhofen nur ein Beispiel von vielen in Rheinland-Pfalz. Der Gemeinderat der Ortschaft an der Bäderstraße hat sich in seiner jüngsten Sitzung für die Anschaffung von drei neuen Geschwindigkeitsmessern ausgesprochen, damit das Tempo-Limit beziehungsweise dessen ...







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