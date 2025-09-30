„Tödliche Tapas“: Das ist der Titel eines Buchs von Gina Greifenstein. Damit und mit viel mehr kam die Autorin nun nach Katzenelnbogen und bot den Zuhörern neben Kulinarik auch den einen oder anderen spannenden Kriminalfall.
Mehr als 50 Gäste fanden: Es war eine gute Idee von Roswitha Schütz, Leiterin der Bücherei für den Einrich, und ihrem Team, Gina Greifenstein für ihre „Tödlichen Tapas“ nach Katzenelnbogen einzuladen. Möglich war die Veranstaltung nur durch die Kooperation mit den Landfrauen, welche die Lesung finanzierten.