Mit Leidenschaft für Region Wie Osterspaier Nikolaus Herzen zum Lachen bringt Mira Zwick 27.01.2026, 19:40 Uhr

i Sie blicken gemeinsam auf eine erfolgreiche Nikolausaktion zurück: Die beiden Osterspaier Guido Kreutzberg, der als Nikolaus die Menschen erfreut, und Sabine Kirchmayer des Vereins Mein Herz lacht, die sich über eine großzügige Spende für den Verein freuen durfte. Mira Zwick

Zwischen Nikolaus-Mütze und Krummstab steckt ein großes Herz: Guido Kreutzberg bringt Kinder und Senioren zum Lachen – und sorgt dafür, dass jede Spende direkt Gutes tut. Wir haben den Freizeit-Nikolaus aus Osterspai getroffen.

Gekleidet mit einem roten Umhang, das Gesicht versteckt hinter einem wallenden, weißen Rauschebart, „gekrönt“ mit der Nikolaus-typischen Kopfbedeckung namens Mitra, ausgestattet mit Krummstab, – so sind rund um den 6. Dezember viele Gestalten zu entdecken.







