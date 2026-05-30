Nach Messervorfall in Bad Ems Wie oft stürmen Menschen Polizeiwachen in der Region? Daniel Rühle 30.05.2026, 12:30 Uhr

i Mit einem Randalierer mussten sich die Beamten der Polizeiinspektion Bad Ems am 12. Mai auseinandersetzen. Es war nur ein Einzelfall, so das Polizeipräsidium Koblenz. Ulrike Bletzer

Eine Polizeiwache zu stürmen, ist nicht die beste Idee: Man wird im Schleusenbereich festgesetzt und festgenommen. So erging es nicht nur dem 45-jährigen Bad Emser, sondern auch einem Mann, der es 2024 in Linz versucht hatte. Doch gibt es mehr Fälle?

Der Fall des 45-Jährigen, der am 12. Mai versuchte, die Polizeiinspektion Bad Ems zu stürmen, hat für großes Aufsehen gesorgt. Vor allem, da der Mann mit einem Messer mit einer 30 Zentimeter langen Klinge randalierte und Schaden im vierstelligen Bereich verursachte.







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