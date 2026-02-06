Französisch lernen muss nicht schwer sein: Das zeigte nun ein engagierter junger Lektor aus Metz den Fünftklässlern am WHG in St. Goarshausen. Spielerisch und ohne ein Wort Deutsch gelang der Austausch. Das FranceMobil ist ein Erfolgsrezept.
Lesezeit 2 Minuten
„Danke, dass ihr eine ganze Stunde Französisch mit mir gesprochen habt. Das hat super geklappt." Keine Frage, Blaise Tesson ist sehr zufrieden mit der Klasse 5a des Wilhelm-Hofmann-Gymnasiums (WHG) – umso mehr, als die Fünftklässler eigentlich noch gar kein Französisch können.