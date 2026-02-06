FranceMobil zu Gast am WHG
Wie man Schüler für die französische Sprache begeistert
FranceMobil-Lektor Blaise Tesson schaffte es, eine Unterrichtsstunde bei den Fünftklässlern ausschließlich auf Französisch zu be
FranceMobil-Lektor Blaise Tesson schaffte es, eine Unterrichtsstunde bei den Fünftklässlern ausschließlich auf Französisch zu bestreiten. Mimik und Gestik halfen dabei.
Ulrike Bletzer. Bletzer Ulrike

Französisch lernen muss nicht schwer sein: Das zeigte nun ein engagierter junger Lektor aus Metz den Fünftklässlern am WHG in St. Goarshausen. Spielerisch und ohne ein Wort Deutsch gelang der Austausch. Das FranceMobil ist ein Erfolgsrezept.

Lesezeit 2 Minuten
„Danke, dass ihr eine ganze Stunde Französisch mit mir gesprochen habt. Das hat super geklappt." Keine Frage, Blaise Tesson ist sehr zufrieden mit der Klasse 5a des Wilhelm-Hofmann-Gymnasiums (WHG) – umso mehr, als die Fünftklässler eigentlich noch gar kein Französisch können.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungBildung

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren