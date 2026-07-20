Delegation in Kettering
Wie Lahnsteins Narren den Sommerkarneval rockten
Die Lahnsteiner Delegation am Eingang der "Kino Lounge“ in der Partnerstadt Kettering.
Die Lahnsteiner Delegation am Eingang der "Kino Lounge“ in der Partnerstadt Kettering.
Dirk Förger

Karneval mitten im Sommer, das gibt es in Kettering, der englischen Partnerstadt von Lahnstein. Dort waren Narren vom Rhein-Lahn-Eck zu Gast und feierten kräftig mit.

Lesezeit 2 Minuten
Wenn sich der Lahnsteiner Karnevalist im Juli bei Gluthitze im vollen Ornat in die pralle Sonne stellt, dann kann das nur einen Grund haben: Es ist wieder Karnevalszeit in Kettering! Auch in diesem Jahr bewiesen Lahnsteiner Narren einmal mehr, dass „Helau“ keine Frage der Jahreszeit, sondern der Lebenseinstellung ist.
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