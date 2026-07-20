Karneval mitten im Sommer, das gibt es in Kettering, der englischen Partnerstadt von Lahnstein. Dort waren Narren vom Rhein-Lahn-Eck zu Gast und feierten kräftig mit.
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Wenn sich der Lahnsteiner Karnevalist im Juli bei Gluthitze im vollen Ornat in die pralle Sonne stellt, dann kann das nur einen Grund haben: Es ist wieder Karnevalszeit in Kettering! Auch in diesem Jahr bewiesen Lahnsteiner Narren einmal mehr, dass „Helau“ keine Frage der Jahreszeit, sondern der Lebenseinstellung ist.