Mit der Sanierung des Kreishauses – darunter auch energetische Maßnahmen – für geschätzte 3,2 Millionen Euro steht der Rhein-Lahn-Kreis vor einer Mammutaufgabe. Doch der in die Jahre gekommene Gebäudekomplex ist nicht die einzige Liegenschaft in Kreishand. Insgesamt werden neben dem Verwaltungsgebäude auf der Silberau 14 weiterführende Schulen, 10 Schulsporthallen und eine Kita vom Zentralen Grundstücks- und Gebäudemanagement betrieben. Hinzu kommen angemietete Gebäude wie das Haus Löwenstein als Außenstelle der Verwaltung, das Künstlerhaus Schloss Balmoral und das Katastrophenschutzgebäude in Lollschied. All diese Gebäude werden oder sollen in den kommenden Jahren klimafit gemacht werden. Denn: „ Die Treibhausgasemissionen der eigenen Liegenschaften im Rhein-Lahn-Kreis tragen zu circa 1 Prozent der gesamten Emissionen im Landkreis bei. Trotzdem spielen kommunale Gebäude eine entscheidende Rolle, da sie nicht nur als öffentliche Einrichtungen dienen, sondern auch als Vorbilder für nachhaltiges Handeln in der Gesellschaft fungieren“, schreibt Jasmin Lemler, Klimaschutzmanagerin des Rhein-Lahn-Kreises, auf eine Anfrage unserer Zeitung. In den vergangenen zwölf Jahren habe der Kreis bereits vielerorts seine Liegenschaften energetisch aufgerüstet und es sind weitere Maßnahmen geplant. Die Kosten dafür kann der Kreis zum Großteil über Förderprogramme abdecken. Was wurde gemacht? Was ist geplant?

Umstellung auf LED: In den Schulen im Kreis wird sukzessive die Beleuchtung auf LED umgestellt, der Prozess sei aber noch im Gange, lässt die Kreisverwaltung auf Anfrage unserer Zeitung wissen. „Der Umbau der Beleuchtung in einer Schule ist nicht vergleichbar mit dem eines Einfamilienhauses. Oftmals müssen nicht nur die Leuchten, sondern die komplette Lampe getauscht werden“, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme. Bei Defekten werden schadhafte Leuchten und Leuchtmittel gegen LED-Leuchten ausgetauscht. Bisher wurden 80.000 Euro aus den Fördermitteln des Kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation (Kipki) in die Umstellung auf LED investiert. Weitere 200.000 Euro wurden laut Kreisverwaltung gerade vergeben und werden im Laufe des Jahres umgesetzt.

„Das Ziel ist, ein Null-Energie-Gebäude zu bauen.“

Marcel Driesch von der Kreisverwaltung sieht im Neubau des WHG in St. Goarshausen ein Leuchtturmprojekt

Energetische Umbauten: Energetischem Umbau von Altbauten sind natürliche Grenzen gesetzt, weiß Marcel Driesch, Abteilungsleiter Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement der Kreisverwaltung. Man mache, was möglich ist und sich auch wirtschaftlich rechnet. So wurden zum Beispiel an einigen Liegenschaften in Kreishand in den vergangenen zwölf Jahren die Dächer saniert und/oder gedämmt. Ebenso hat man an vier Schulen im Kreis die Fenster und Türen entweder in den Schulgebäuden oder den Sporthallen getauscht. Außerdem wurden zum Beispiel im Schulzentrum Diez Jalousien und Sonnenschutz gegen das Aufheizen der Räume angebracht. In den kommenden Jahren sollen die Dächer des Altbaus und der Sporthalle der Erich-Kästner-Schule in Singhofen saniert werden, auch im 40 Jahre alten Kreishaus sollen die oberste Geschossdecke gedämmt und einige Fenster ausgetauscht werden.

Heizung: Ein wichtiger Posten in puncto Klimaschutz sind die Heizungsanlagen. Aktuell werden die Gebäude in der Hand des Kreises vorwiegend mit Holz und Gas geheizt. So wurden zum Beispiel die Heizungsanlagen des Kreishauses und des Schulzentrums in Diez 2008 auf Pellets umgestellt, im selben Jahr wurden die Taunus-Schule sowie die IGS in Nastätten ans Nahwärmenetz mit Hackschnitzeln angeschlossen. Allein das Wilhelm-Hoffmann-Gymnasium in St. Goarshausen bekam 2023 eine Wärmepumpe. Hier steht jedoch nun ein Neubau an und eröffnet dem Kreis die Option, ein Leuchtturmprojekt für Energieeffizienz zu werden. „Das Ziel ist, ein Null-Energie-Gebäude zu bauen“, betont Driesch von der Kreisverwaltung. Ansonsten heizt man in den weiterführenden Schulen im Kreis mit Gas. Geht es nach Klimaschutzmanagerin Lemler, sollte man perspektivisch dem aktuellen Stand der Empfehlungen folgen und in Zukunft auf den Energieträger Strom beziehungsweise Umweltwärme mit Solar umstellen. Aber auch der Anschluss an dezentrale Wärmenetze sei für den Kreis interessant. Dafür warte man aktuell die Analysen der Verbandsgemeinden zur kommunalen Wärmeplanung ab. „Da wissen wir, dass die VGs gerade in den Prozessen sind. Wenn sich zeigt, dass sich zum Beispiel Bad Ems an ein Nahwärmenetz anschließt, gehen wir mit unseren Gebäuden natürlich gern mit.“

Bilanzkreis bietet viel Potential bei Solarstrom

Potenzial von Solarstrom: Auf neun Dächern der Kreisliegenschaften entsteht aktuell Strom mittels Photovoltaikanlagen, und zwar in den berufsbildenden Schulen in Diez und Lahnstein, im Schulzentrum Lahnstein, in der IGS und der Taunusschule in Nastätten, dem Schulzentrum Diez, der Erich-Kästner-Schule in Singhofen und der Realschule in Katzenelnbogen. Vier davon liefern Strom für den Eigenverbrauch über Stromlieferverträge mit den Pächtern, was dem Kreis einen Strompreis von 14 Cent pro kWh gegenüber einem aktuellen Marktpreis von bis zu 32 Cent pro kWh ermöglicht – bei 219.847 verbrauchten kWh im Jahr 2023. Eine enorme Kostenersparnis, betont Lemler, aber es gebe noch Luft nach oben. Denn aktuell entfallen nur 13 Prozent des Stromverbrauchs auf PV-Strom, 87 Prozent des Stroms kommen aus Netzbezug. Deshalb arbeite man aktuell an einer neuen Strategie der Nutzung der sanierten Dachflächen, da das alte Modell der Verpachtung aufgrund von Änderungen in der Gesetzgebung auch für Investoren oft nicht mehr wirtschaftlich ist. Die Vorteile einer intensiveren Nutzung von PV-Strom sind für die Klimaschutzmanagerin die langfristige Preisbindung für Photovoltaikstrom und eine größere Unabhängigkeit von Preissteigerungen am Strommarkt. Auch sollen sich weitere Vorteile bei der Umstellung auf strombasierte Wärme ergeben. Ein mögliches Modell für den Kreis könne laut Lemler der sogenannte Bilanzkreis sein. Das bedeutet, der Kreis baut PV-Anlagen selbst auf sanierte Dächer, nutzt dort seinen eigenen Strom und speist den Überschuss ohne Einspeisevergütung ins Netz. Die Differenz zwischen dem selbst erzeugten weitergeleiteten Strom und dem Strombezug an anderen Verbrauchsstellen aus dem Netz wird dem Kreis gutgeschrieben. So verringert sich die Menge des hinzugekauften Stroms – ein Modell, das andere Kommunen bereits mit Erfolg praktizieren, wie Lemler berichtet. Die neue Solarstrategie für den Rhein-Lahn-Kreis wird zurzeit erarbeitet und soll im Sommer den Gremien vorgestellt werden.