Aktion in Katzenelnbogen Wie Kinder für Jagd, Natur und Wald begeistert werden Uschi Weidner 12.06.2026, 18:00 Uhr

i Den Kindern der Grundschule Hahnstätten wurde so allerhand über Wald und Wild beigebracht. Uschi Weidner

In Kindern das Interesse an der Natur, dem Wald und der Tierwelt zu wecken, damit sie später mit anderen Augen auf die Heimat blicken und die Natur mit Respekt behandeln: Das war der Hintergrund einer Aktion im Wald in Katzenelnbogen.

Eine hervorragende Idee hatten die Pächter des Jagdreviers 1 Katzenelnbogen, Matthias Schuhmacher, Alexander Kenke und Felix Müller. Sie organisierten mithilfe der „Erlebnisschule Wald und Wild“ des Landesjagdverbandes Rhein-Lahn unter der Leitung von Volker Hoffmann und der mithilfe aller im Revier tätigen Jäger einen Erlebnistag für vier dritte Klassen der Grundschule Hahnstätten.







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