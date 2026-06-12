In Kindern das Interesse an der Natur, dem Wald und der Tierwelt zu wecken, damit sie später mit anderen Augen auf die Heimat blicken und die Natur mit Respekt behandeln: Das war der Hintergrund einer Aktion im Wald in Katzenelnbogen.
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Eine hervorragende Idee hatten die Pächter des Jagdreviers 1 Katzenelnbogen, Matthias Schuhmacher, Alexander Kenke und Felix Müller. Sie organisierten mithilfe der „Erlebnisschule Wald und Wild“ des Landesjagdverbandes Rhein-Lahn unter der Leitung von Volker Hoffmann und der mithilfe aller im Revier tätigen Jäger einen Erlebnistag für vier dritte Klassen der Grundschule Hahnstätten.