Was tun Berufstätige in den Ferien, wo man heutzutage eine Ganztagsbetreuung der Kinder gewohnt ist? Für viele sind die umfangreichen Betreuungsangebote in den Kommunen immens wichtig. Wie etwa die Walderlebnistage in Dahlheim.

Rote Schnur umgibt die Grundstücke, die frisch vermessen wurden im Dahlheimer Wald, direkt neben dem alten Sportplatz. Hinter den Markierungen haben die Teilnehmer an den Walderlebnistagen ihre Hütten gebaut – eine geräumige lehnt sich an eine Rotbuche. Wie die Kinder berichten, haben sie das ganze Material in der Umgebung gesammelt, abgesehen von der roten Schnur und einem Stück Kordel. Sogar einen alten Betonring haben sie aufgetrieben, vielleicht um Schuhe darin abzustellen.

Kooperation zwischen Landesforsten und Verbandsgemeinde

Hütten zu bauen war jedenfalls wieder ein Höhepunkt der naturnahen Ferienwoche. Angefangen hat sie mit Gruppenspielen, um Teambuilding zu betreiben, erklärt Jugendpfleger Stefan Wöll von der Verbandsgemeinde Loreley, der die Freizeit zusammen mit Carsten Frenzel leitet. Er kümmert sich bei den Landesforsten Rheinland-Pfalz um Waldinformation und Umweltbildung. Birkenscheibchen zu Namensschildern machen sowie Pfeil und Bogen zu schnitzen, stand ebenfalls auf dem Programm.

i Hüttenbau gehört zu den Höhepunkten im Dahlheimer Wald. Thorsten Stötzer

„Wikinger-Schach hat diesmal nicht so gezogen“, schildern die Verantwortlichen. Vermutlich passten die Temperaturen nicht zu einem Freizeitvergnügen mit Bezug zu den Nordleuten. Das Abschlussgrillen mit Eltern und Geschwistern wurde ganz gestrichen wegen der Hitze. „Alle müssten an der Feuerstelle in der Sonne sitzen“, erläutert Wöll, denn bis dahin reicht mittags der Schatten der Eichen und Kiefern nicht. Dafür setzen die Bürgermeister Mike Weiland von der Verbandsgemeinde Loreley und Marco Jost von der Ortsgemeinde Dahlheim ein anderes kulinarisches Glanzlicht bei ihrem Besuch.

Beide haben Eis am Stiel mitgebracht. Die Stiele eignen sich nachher wunderbar fürs Thema Holznutzung und landen in der Feuerstelle statt im Abfallkorb. Haselnuss-Stecken sind wiederum der Rohstoff, um Flitzebogen herzustellen. „Wir haben auch unsere Namen drauf geschrieben“, sagt Damien – er seinen mit silbernem Stift. Bald fliegen Pfeile – immer mit einem Korken an der Spitze entschärft – auf Pyramiden aus Blechdosen. Die Natur ermöglicht den Kindern noch mehr ganz ureigene Erlebnisse.

i Hoch willkommen war das Eis am Stiel beim Bürgermeisterbesuch. Thorsten Stötzer

Elly zeigt einen toten Hirschkäfer in einem Glas vor: „Den habe ich vertrocknet im Wald gefunden.“ Hornissen in einem Vogel-Nistkasten hat die Gruppe bei ihrer Wanderung zu den Büchelborner Höfen entdeckt. Die Tour steht bei jeder Waldwoche auf dem Plan, auch um dort die Milch zu holen für die Pfannkuchen. Das Dinkelmehl beziehen die Jungen und Mädchen vom Hof Singhof in Nastätten, sie mahlen es selbst am alten Dahlheimer Sportplatz und würfeln ebenso gelegentlich den Knoblauch. Steinpilze und Rotfuß-Röhrlinge haben sie ganz frisch aus dem Wald in die Küche gebracht.

i Ein gefundener toter Hirschkäfer gehört auch zum Walderlebnis. Thorsten Stötzer

„Ernährung ist ein Schwerpunkt bei uns“, so Wöll. Die Gerichte seien „biologisch, vegetarisch und wenn möglich regional“ zusammengestellt. Die Wildbratwurst am Ende der Woche ist eine tierische Ausnahme. Gekocht wird direkt vor Ort, Frenzel bewährt sich genauso als Küchenmeister. Das Funktionsgebäude am ehemaligen Sportplatz ist gut ausgestattet zwischen Bodenfliesen und Holzvertäfelung. Die Ortsgemeinde stellt es und die Freiflächen kostenlos zur Verfügung, daher sind die Preise günstig.

i Volltreffer: Diesmal werden Dosen abgeschossen statt abgeworfen. Thorsten Stötzer

30 Euro kostet eine Woche Walderlebnis pro Kind inklusive Mittagessen. Nicht nur deswegen ist das Angebot mit zwölf Kindern im Alter von acht bis zwölf Jahren ausgebucht. „Viele kenne ich schon von anderen Aktionen“, teilt Wöll mit, die Walderlebnistage stehen zum vierten Mal im Terminkalender in Kooperation von Verbandsgemeinde Loreley und Forstamt Nastätten. Der Bedarf an solchen Ferienbetreuungen ist hoch in Zeiten, in denen die Familien an Ganztagsschulbetrieb gewöhnt sind. Beginnen die Ferien, tun sich Lücken auf. „Die Schließtage abzudecken ist eine große Herausforderung“, ist Stefan Wöll bewusst.