Wie Kerstin Janott Mitglieder- und Geldschwund begegnet

i Alle Menschen sind in ihrer Kirche willkommen: Das zeigt Dekanin Kerstin Janott auch mit ihrem großen Regenbogenschirm. Marta Fröhlich

Weniger Mitglieder, weniger Geld, weniger Personal: Die evangelische Kirche schrumpft. Und sieht sich dringenden Umstrukturierungen gegenüber. Was das für die Gläubigen und das Personal bedeutet, darüber sprachen wir mit Dekanin Kerstin Janott.

Die evangelische Kirche steht unter Druck. Die Mitglieder schwinden, das Personal auch. Das Evangelische Dekanat Nassauer Land reagiert darauf mit der Gründung von Gemeinschaften, in denen Gemeinden zusammengelegt werden – ein dringend notwendiger, aber auch von Hoffnung besetzter Prozess, wie Dekanin Kerstin Janott im Interview berichtet.







