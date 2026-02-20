Weniger Mitglieder, weniger Geld, weniger Personal: Die evangelische Kirche schrumpft. Und sieht sich dringenden Umstrukturierungen gegenüber. Was das für die Gläubigen und das Personal bedeutet, darüber sprachen wir mit Dekanin Kerstin Janott.
Lesezeit 6 Minuten
Die evangelische Kirche steht unter Druck. Die Mitglieder schwinden, das Personal auch. Das Evangelische Dekanat Nassauer Land reagiert darauf mit der Gründung von Gemeinschaften, in denen Gemeinden zusammengelegt werden – ein dringend notwendiger, aber auch von Hoffnung besetzter Prozess, wie Dekanin Kerstin Janott im Interview berichtet.