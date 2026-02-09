Kappensitzung begeistert „Wie im Flug“ vorbei: Katzenelnbogen hebt ab Johannes Koenig 09.02.2026, 06:00 Uhr

i Den Piratenschatz fest im Blick: Die Naughty Girls vom TuS Schörnborn machten nicht nur die sieben Meere, sondern auch die Katzenelnbogener Stadthalle unsicher. Johannes Koenig

Ein „federleichtes“ Vergnügen erlebten Fassnachter auf der Kappensitzung in Katzenelnbogen. Mehr als eine kleine Schrecksekunde gab es zwar auch, aber die vier Stunden Programm gingen auch diesmal wieder „wie im Flug“ vorbei.

„Federleicht“ oder „tonnenschwer“? Das Motto der Katzenelnbogener Kappensitzung „Vom Schmetterling bis zum Düsenjet“ ließ alle Interpretationen offen. Aber die zahlreich erschienenen adrett gekleideten Flugbegleiter, Pilotinnen und Piloten sowie manch „bunter Schmetterling“ in der vollen Stadthalle mussten sich da keine Gedanken machen.







