Zwischen Nikolaus-Mütze und Krummstab steckt ein großes Herz: Guido Kreutzberg bringt Kinder und Senioren zum Lachen – und sorgt dafür, dass jede Spende direkt Gutes tut. Wir haben den Freizeit-Nikolaus aus Osterspai getroffen.
Lesezeit 4 Minuten
Gekleidet mit einem roten Umhang, das Gesicht versteckt hinter einem wallenden, weißen Rauschebart, „gekrönt“ mit der Nikolaus-typischen Kopfbedeckung namens Mitra, ausgestattet mit Krummstab, – so sind rund um den 6. Dezember viele Gestalten zu entdecken.