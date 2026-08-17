BI kämpft gegen Baupläne
Wie groß ist der Wohnungsbedarf in Limburg?
Die Mitglieder der Bürgerinitiative „Blumenrod V und VI - So nicht!“ Herwig Steinitz (von links), Regina Bernhard-Böcker, Elmar
Die Mitglieder der Bürgerinitiative „Blumenrod V und VI - So nicht!“ Herwig Steinitz (von links), Regina Bernhard-Böcker, Elmar Kexel, Gudrun Morell-Kexel und Klaus Stein setzen sich für ein deutlich kleineres Neubaugebiet im Limburger Süden ein. Foto: Stefan Dickmann
Stefan Dickmann

Bis zu 720 neue Wohnungen im Süden der Stadt sollen entstehen. Doch das sind aus Sicht einer Bürgerinitiative viel zu viele, die seit vielen Jahren gegen Umsetzung der Pläne kämpft.

Lesezeit 4 Minuten
Bis zu 720 Wohnungen können in den kommenden Jahren am südlichen Stadtrand von Limburg gebaut werden, wenn die Stadtverordneten dem Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan zustimmen. Wann es zu dieser Abstimmung kommt, steht noch nicht fest, weil zwei Aufsichtsbehörden noch mehrere Fragen haben und mit den bisher gegebenen Antworten nicht zufrieden sind.
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