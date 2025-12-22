Nach Tod von Helmut Weimar Wie geht es mit der Partnerschaft mit Ruanda weiter? Rolf-Peter Kahl 22.12.2025, 16:00 Uhr

i Helmut Weimar: Sein Engagement und seine Entschlossenheit haben die Aufmerksamkeit vieler Menschen auf die Bedürfnisse der Menschen in Ruanda gelenkt und dazu beigetragen, dass positive Veränderungen stattgefunden haben. Rolf-Peter Kahl

Helmut Weimar war das Gesicht der Ruandahilfe in Holzheim und der Region. Nun nach seinem Tod stellt sich die Frage, wer an seine Stelle tritt, dass die Partnerschaft mit Rambura weitergehen kann. Eine mögliche Lösung gibt es.

Der unerwartete und plötzliche Tod von Helmut Weimar hat die Gemeinde Holzheim kurz vor dem Weihnachtsfest tief erschüttert. Mit ihm verliert die Aargemeinde nicht nur einen engagierten Mitbürger, sondern auch eine prägende Persönlichkeit der kommunalen Partnerschaft mit dem ruandischen Sektor Rambura (früher Birembo).







