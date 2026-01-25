GKM in der Krise Wie geht es mit dem Paulinenstift in Nastätten weiter? Marta Fröhlich

Daniel Rühle 25.01.2026, 09:00 Uhr

i Das Paulinenstift in Nastätten als Teil des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein (GKM) befindet sich schon länger in finanzieller Schieflage. Marta Fröhlich

Frei nach Walter Ulbricht: Niemand hat die Absicht, ein Krankenhaus zu schließen. Oder doch? Das GKM steckt in der Krise, der Standort Boppard steht auf der Kippe. Grund genug, mal das Paulinenstift in Nastätten näher zu beleuchten.

Erst Lahnstein und Bad Ems, nun trifft es mit hoher Wahrscheinlichkeit das Krankenhaus Heilig Geist Boppard in unmittelbarer Nachbarschaft des Rhein-Lahn-Kreises: Die Rede ist von Klinikschließungen im ländlichen Raum. Wo die wohnortnahe Versorgung für Notfälle im 19.







