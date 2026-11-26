Die Sanierung und Instandhaltung von Straßen ist für Städte und Kommunen eine wichtige Aufgabe – aber auch eine sehr teure. In Rheinland-Pfalz konnten bisher Straßenausbaubeiträge erhoben werden. Das Land will diese abschaffen. Was sind die Folgen?
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Das Land will die umstrittenen Straßenausbaubeiträge in Rheinland-Pfalz schrittweise abschaffen. Zunächst hat die Landesregierung Geld im Haushalt eingeplant, wie genau die wiederkehrenden Ausbaubeiträge abgeschafft werden sollen, ist noch nicht im Detail bekannt.