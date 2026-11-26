Land plant Abschaffung Wie geht es mit Ausbaubeiträgen in Lahnstein weiter? Tobias Lui 26.11.2026, 12:00 Uhr

i Mit einer Fräse wurde der Asphalt im zweiten Bauabschnitt der Straße Hohenrhein in Lahnstein abgetragen. Marta Fröhlich

Die Sanierung und Instandhaltung von Straßen ist für Städte und Kommunen eine wichtige Aufgabe – aber auch eine sehr teure. In Rheinland-Pfalz konnten bisher Straßenausbaubeiträge erhoben werden. Das Land will diese abschaffen. Was sind die Folgen?

Das Land will die umstrittenen Straßenausbaubeiträge in Rheinland-Pfalz schrittweise abschaffen. Zunächst hat die Landesregierung Geld im Haushalt eingeplant, wie genau die wiederkehrenden Ausbaubeiträge abgeschafft werden sollen, ist noch nicht im Detail bekannt.







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