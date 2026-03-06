Kinderliederfestival in Nassau
Wie „Ferri“ die Jüngsten für Musik begeistert
Zum Einstieg ins Pressegespräch sang Georg Feils alias Ferri zur Gitarre "Sternenstaub", den Titelsong des diesjährigen Frankfurter Kinderliedermacherfestivals und seiner Nassau-/Singhofener Dépendance.
„Sternenstaub“, das ist das Motto des Kinderliedermacherfestivals in der VG Bad Ems-Nassau in diesem Jahr. Macher Georg „Ferri“ Feils hat dafür wieder Workshops in den Schulen vorbereitet – und Verstärkung mitgebracht.

Seit zehn Jahren eine Wundertüte: „Weil jedes Mal andere Musiker mitwirken, hat man anfangs keine Ahnung, wie es sich entwickeln wird“, sagt Georg Feils alias „Ferri“, der Chef des Frankfurter Kinderliedermacherfestivals, dessen Nassau-Singhofener Dépendance im April 2016 an den Start gegangen ist, und fügt im nächsten Atemzug hinzu: „Wir sind selbst jedes Mal auf Neue überrascht, dass etwas Gutes dabei herauskommt.

