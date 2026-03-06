Kinderliederfestival in Nassau Wie „Ferri“ die Jüngsten für Musik begeistert Ulrike Bletzer 06.03.2026, 17:00 Uhr

i Zum Einstieg ins Pressegespräch sang Georg Feils alias Ferri zur Gitarre "Sternenstaub", den Titelsong des diesjährigen Frankfurter Kinderliedermacherfestivals und seiner Nassau-/Singhofener Dépendance. Bletzer Ulrike

„Sternenstaub“, das ist das Motto des Kinderliedermacherfestivals in der VG Bad Ems-Nassau in diesem Jahr. Macher Georg „Ferri“ Feils hat dafür wieder Workshops in den Schulen vorbereitet – und Verstärkung mitgebracht.

Seit zehn Jahren eine Wundertüte: „Weil jedes Mal andere Musiker mitwirken, hat man anfangs keine Ahnung, wie es sich entwickeln wird“, sagt Georg Feils alias „Ferri“, der Chef des Frankfurter Kinderliedermacherfestivals, dessen Nassau-Singhofener Dépendance im April 2016 an den Start gegangen ist, und fügt im nächsten Atemzug hinzu: „Wir sind selbst jedes Mal auf Neue überrascht, dass etwas Gutes dabei herauskommt.







