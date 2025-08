Seit 30 Jahren ist Bettina Kilian, Vizedirektorin des Amtsgerichts Limburg, in der Justiz tätig. Sie war Staatsanwältin in Limburg und Wetzlar, bevor sie 2007 die Seiten wechselte: von der Anklagebehörde in den Richterdienst. Wie viele Urteile sie gefällt hat, kann Bettina Kilian nur schätzen. „Mehr als tausend waren es sicherlich“, sagt sie. Doch wie entsteht eigentlich ein Gerichtsurteil, welche Faktoren spielen eine Rolle, wenn Kilian, ihre Kolleginnen und Kollegen am Amtsgericht Limburg einen Angeklagten oder eine Angeklagte zu Geld-, Freiheits- oder auch Bewährungsstrafen verurteilen? Und was ist mit dem berühmten Satz „Im Zweifel für den Angeklagten?“

Am Anfang steht die Fallakte, die die Richterin zugeleitet bekommt. Demnächst soll dies elektronisch geschehen. „Eine enorme Erleichterung, auf die ich mich jetzt schon freue“, sagt Richterin Kilian und verweist auf Berge von Papier, die sich auf ihrem Schreibtisch stapeln.

Zunächst prüft sie, ob sie für einen Fall überhaupt zuständig ist – was im Geschäftsverteilungsplan des Amtsgerichts geregelt ist. Richterin Kilian erläutert dazu: „Es muss klar sein, dass jeder Angeklagte seinen gesetzlichen Richter hat.“

Zeugenaussagen: Sicher und unsicher zugleich

Kilian prüft die Akte auf ihre Plausibilität: Reicht der Tatverdacht aus? Ist eine spätere Verurteilung überwiegend wahrscheinlich? Welche Beweise gibt es? Wenn die Richterin entscheidet, eine Anklage zuzulassen, ist das Verfahren eröffnet. Die Anklageschrift wird dem Angeklagten und der Verteidigung zugestellt, ein Termin für die Hauptverhandlung bestimmt. Alternativ kann das Gericht auch einen Strafbefehl erlassen – und damit Zeit und Kosten für die Justiz sparen.

„Ich bereite mich akribisch auf jeden Fall vor“, erzählt Richterin Kilian. „Mit den Jahren habe ich so viel Routine gewonnen, dass ich genau weiß, worauf ich schauen muss.“

Wichtigster, zugleich aber auch unsicherster Beweis ist laut Kilian die Zeugenaussage. Unsicher deshalb, weil das menschliche Gedächtnis nach den Erkenntnissen der Aussagepsychologie fehleranfällig ist, vor allem dann, wenn ein Vorfall lange zurückliegt. Dass sich Zeugenaussagen über die Zeit „entwickeln“ können, sei allen Richtern bekannt. „Ich muss jede Aussage genau prüfen“, erläutert Kilian. Inhalt, Konstanz und Ergänzbarkeit lauten die Stichworte. „Die meisten Zeugen lügen nicht unbedingt, sondern irren sich vielleicht einfach“, weiß sie aus Erfahrung.

Daneben gibt es weitere Beweismittel, beispielsweise Tatwaffen, Fotos und Videomitschnitte, Chatverläufe und etliches mehr. Eine Fülle von Einzelheiten also, die der Richter zu einem Gesamtbild zusammensetzt, um einen Sachverhalt aufzuklären. „So wie die Teile eines Puzzles“, so Kilian. Wenn es ihr gelungen ist, einen Tatablauf zu rekonstruieren und die Schuld des Angeklagten festzustellen, steht sie vor der Frage, welche Rechtsnormen anzuwenden sind, um zu einem Urteil zu gelangen. Richtschnur ist dabei das Strafgesetzbuch, das dem Richter einen breiten Ermessensspielraum bei der Strafzumessung einräumt, angefangen von Geldstrafen bis hin zu mehrjährigen Freiheitsstrafen. Wobei das Amtsgericht Freiheitsstrafen von höchstens vier Jahren ausspricht. Alles darüber geht in die nächsthöhere Instanz, das Landgericht.

Reicht die Beweislage für eine Verurteilung nicht aus, muss der Angeklagte freigesprochen werden. Für Richterin Kilian gilt hier, wie sie sagt, der alte Strafrichterspruch: „Lieber neun Schuldige laufen lassen als einen Unschuldigen verurteilen.“ Oder anders formuliert: Im Zweifel für den Angeklagten.

Welche Faktoren spielen bei der Strafzumessung eine Rolle? Dabei betrachtet die Richterin, was zugunsten und was zulasten eines Angeklagten spricht. Strafmildernd wirken Geständnisse, eine Entschuldigung bei den Opfern, aber auch verminderte Schuldfähigkeit, beispielsweise infolge psychischer Störungen oder übermäßigen Alkoholkonsums.

Strafverschärfend wirken beispielsweise ein besonders brutales Vorgehen des Täters, wenn er bleibende Schäden anrichtet oder auch vorbestraft ist. „Es ist ein Unterschied, ob ich einen Familienvater vor mir habe, der sich nie etwas zu Schulden hat kommen lassen und im Straßenverkehr eine fahrlässige Tötung begangen hat, oder einen Berufskriminellen“, erläutert die Richterin.

Endlose Bewährungen gibt es bei der Strafrichterin nicht

Und was ist mit Bewährungsstrafen? Dass diese in der Bevölkerung umstritten sind, ist Richterin Kilian bewusst. „Bewährungen werden häufig nicht als wirkliche Strafe wahrgenommen.“ Deshalb sei ihr wichtig, dass sie mit Auflagen versehen werden. Seien es Geldzahlungen, Arbeitsleistungen, Anti-Gewalt-Trainings oder auch Sexualtherapien. Die Richterin weist zudem darauf hin, dass Bewährung nur dann verhängt werden darf, wenn das Strafmaß nicht höher ist als zwei Jahre. Besonders schwerer Raub beispielsweise – laut Gesetz mit mindestens fünf Jahren Freiheitsstrafe geahndet – scheidet daher von vornherein aus.

„Endlose Bewährungen“ gibt es bei Richterin Kilian gleichwohl nicht, wie sie klarstellt. Es sei besser, einem Angeklagten „einen Schuss vor den Bug“ zu verpassen, als zu viel Nachsicht zu üben und damit ein falsches Signal zu setzen. „Ein Urteil muss auch eine abschreckende Wirkung haben.“

Als Richterin hat Bettina Kilian auch belastende Momente erfahren. Noch gut kann sie sich an eine Angeklagte aus Villmar erinnern, die ihre drei Säuglinge getötet hat; Kilian war damals Ermittlungsrichterin. „In solchen Situationen braucht man jemanden, mit dem man darüber reden kann, ein soziales Umfeld, das einen auffängt.“ Trotz allem ist sich Richterin Bettina Kilian auch heute noch sicher: „Ich habe genau den Beruf, den ich immer haben wollte.“