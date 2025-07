Genau genommen müsste der „Nassauer Kanu-Club“ heute vielleicht „Nassauer Kanu-, Drachenboot- und Stand-Up-Paddle-Club“ heißen. So sehr hat sich das Angebot des Vereins im Verlauf der vergangenen 75 Jahre erweitert. Ein Blick ins prall gefüllte Bootshaus offenbart, dass neben klassischen Kanus vor allem auch immer mehr „SUPs“ (Stand-Up-Paddle-Boards) dort liegen.

Rund 100 Interessierte kamen zum Kanu-Club

Beim Tag der offenen Tür am Samstag, 26. Juli, – nur eine von mehreren Veranstaltungen im 75. Jubiläumsjahr 2025 – erzählt der Vereinsvorsitzende Kalli Wiemann: „Uns geht es heute darum, Leuten, die sich nicht direkt trauen, in einen Verein zu gehen, die Möglichkeit zu geben, sich das einfach mal anzuschauen.“ Rund 100 Interessierte kamen, konnten am Ort Boote aller Art auf dem Wasser ausprobieren und erhielten dabei fachkundige Anleitung von den Vereinsmitgliedern. Vor allem auch viele Kinder und Jugendliche freuten sich über das Angebot, das zudem völlig kostenfrei ist.

i Um den alten Zehnerkanadier aus dem Wasser zu hieven braucht es vereinte Kräfte. Leon Mohr

Wenn im Nachhinein das eine oder andere neue Vereinsmitglied zu begrüßen wäre, würde Wiemann das freuen. Über Mitgliederschwund kann der Verein aber nicht klagen, ganz im Gegenteil: „Wir haben in den letzten zehn Jahren eine richtig gute Entwicklung genommen. Wir sind von ungefähr 60 bis 70 Mitgliedern auf heute rund 150 Mitglieder gewachsen, und die Entwicklung scheint sich fortzusetzen.“

Die Gründe für diese Entwicklung sind laut Wiemann vielfältig: Zum einen haben die Kontaktbeschränkung in der Corona-Pandemie einen Schub gegeben, denn Kanufahren war eine der wenigen Sportarten, die erlaubt war. Zum anderen leistet die alljährliche große Drachenbootmeisterschaft, die in diesem Jahr schon zum 18. Mal stattfindet, der Popularität des Vereins Vorschub. Auch das seit einigen Jahren trendende Stand-Up-Paddling habe seinen Teil beigetragen.

i Blick ins Bootshaus: 70 Jahre alte Mahagoni-Boote lagern neben modernen SUPs, die meist aus Polyester gefertigt sind. Leon Mohr

Bei all dem Zustrom für den Verein fehlt es Wiemann manchmal ein bisschen an der Beteiligung: „Viele kommen in den Verein, sagen aber gleich, dass sie am Vereinsleben nicht allzu sehr interessiert sind. Entsprechend sind die Jahreshauptversammlungen leider nicht so gut besucht, vor allem wenn Neuwahlen der Vereinsposten anstehen“.

i Mittelalter auf dem SUP: Wie bei einer Tjost paddeln zwei Stand-Up-Paddler aufeinander zu und versuchen, sich mit einer gepolsterten Lanze gegenseitig ins Wasser zu schubsen. Leon Mohr

Dennoch gibt es sehr erfolgreiche Gemeinschaftsprojekte, wie im vergangenen Winter: Mehrere Vereinsmitglieder haben die Paddel-freie Zeit genutzt und dem Clubraum im Obergeschoss des Vereinsheims eine neue Küche verpasst – inklusiver neuer Wände und einer höhenverstellbaren Industrie-Dunstabzugshaube. Auch die Initiative für den Tag der offenen Tür kam aus der Mitgliedschaft: Kirsten Glahn und Jörg Goebels kam die Idee auf einer SUP-Tour – beim Vorstand sind sie damit offene Bootshaustore eingerannt.

Jubiläumsjahr geht weiter

Weitere Höhepunkte im Jubiläumsjahr des Nassauer Kanu-Clubs sind die Jubiläumsfeier am Freitag, 22. August, ab 18 Uhr und die 18. Drachenbootmeisterschaft am Samstag, 23. August, ab 12 Uhr. Beides in den Lahnanlagen Nassau.