Lahnstein isst gemeinsam
Wie ein Dinner Menschen und Kulturen verbindet
Das Büfett mit Spezialitäten aus vieler Herren Länder beim Eine-Welt-Dinner in Lahnstein fand regen Zuspruch.
Das Büfett mit Spezialitäten aus vieler Herren Länder beim Eine-Welt-Dinner in Lahnstein fand regen Zuspruch.
Bletzer Ulrike

Zwischen internationalen Spezialitäten und persönlichen Begegnungen entstand in Lahnstein weit mehr als ein Essen. Das Eine-Welt-Dinner verband Kulinarik mit einem starken Zeichen für Zusammenhalt – und setzte ein stilles Zeichen in bewegten Zeiten.

Lesezeit 3 Minuten
Erfrischende Veranstaltung mitten in der Gluthitze – und das nicht nur, weil es im Gemeindehaus St. Barbara einige Grad kühler ist als draußen: In einer Welt, in der zunehmend Nationalismen hochkochen, setzen die Akteure des Eine-Welt-Dinners mit ihren Kochkünsten ein Zeichen für zwischenmenschliche Solidarität, die keine nationalen Grenzen kennt.

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Rhein-Lahn-ZeitungSoziales

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