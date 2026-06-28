Lahnstein isst gemeinsam Wie ein Dinner Menschen und Kulturen verbindet Ulrike Bletzer 28.06.2026, 15:00 Uhr

i Das Büfett mit Spezialitäten aus vieler Herren Länder beim Eine-Welt-Dinner in Lahnstein fand regen Zuspruch. Bletzer Ulrike

Zwischen internationalen Spezialitäten und persönlichen Begegnungen entstand in Lahnstein weit mehr als ein Essen. Das Eine-Welt-Dinner verband Kulinarik mit einem starken Zeichen für Zusammenhalt – und setzte ein stilles Zeichen in bewegten Zeiten.

Erfrischende Veranstaltung mitten in der Gluthitze – und das nicht nur, weil es im Gemeindehaus St. Barbara einige Grad kühler ist als draußen: In einer Welt, in der zunehmend Nationalismen hochkochen, setzen die Akteure des Eine-Welt-Dinners mit ihren Kochkünsten ein Zeichen für zwischenmenschliche Solidarität, die keine nationalen Grenzen kennt.







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