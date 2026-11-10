Das neue rheinland-pfälzische Bestattungsgesetz ist in Kraft und wirft etliche Fragen auf. Bei einem Infoabend in Bad Ems stellte ein Bestatter die Einzelheiten dazu vor.
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Das neue rheinland-pfälzische Bestattungsgesetz macht viele Dinge möglich, die zuvor strikt verboten waren. Aber mit der neuen Regelung sind auch etliche Fragen verbunden, die längst noch nicht alle geklärt sind. Das wurde bei einer Informationsveranstaltung im Bad Emser Haus der Begegnung (HdB) deutlich, wo Thorsten Engel die Einzelheiten aus der Sicht eines Bestatters schilderte.