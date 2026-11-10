Infoabend über Beisetzungen Wie ein Bestatter mit dem neuen Gesetz umgeht Andreas Galonska 10.11.2026, 16:00 Uhr

i Eine für eine Bestattung vorbereitete Urne steht auf einem Friedhof. Die Urnenbeisetzung ist unter anderem wegen der Kosten eine häufige vorkommende Art der Bestattung geworden. Nicolas Armer/dpa. picture alliance/dpa

Das neue rheinland-pfälzische Bestattungsgesetz ist in Kraft und wirft etliche Fragen auf. Bei einem Infoabend in Bad Ems stellte ein Bestatter die Einzelheiten dazu vor.

Das neue rheinland-pfälzische Bestattungsgesetz macht viele Dinge möglich, die zuvor strikt verboten waren. Aber mit der neuen Regelung sind auch etliche Fragen verbunden, die längst noch nicht alle geklärt sind. Das wurde bei einer Informationsveranstaltung im Bad Emser Haus der Begegnung (HdB) deutlich, wo Thorsten Engel die Einzelheiten aus der Sicht eines Bestatters schilderte.







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