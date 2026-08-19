Ehrgeizige Ziele Wie Diez sein Müllproblem in den Griff bekommen will Till Kronsfoth 19.08.2026, 17:00 Uhr

i Illegal entsorgter Müll im Diezer Bahnhofsweg ärgert nicht nur die Anwohner. Kunz Thorsten

Diez hat offensichtlich ein Müllproblem. Doch die Stadt schafft nun Abhilfe. Erste Maßnahmen greifen bereits. Bürgermeisterin Annette Wick (SPD) will dabei aber nicht nur Regeln aufstellen, sondern auch ins Gespräch kommen.

Nach einem offenen Brief des Vereins „Diez17“ Anfang des Jahres an die Bürgermeisterinnen von Stadt und Verbandsgemeinde Annette Wick und Maren Busch, der sich der zunehmenden Vermüllung von Diez gewidmet hatte, formierte sich im Mai eine gemeinsame Arbeitsgruppe mit Stadt, Bauhof und Ordnungsamt, die einen Maßnahmenkatalog zur Behebung des Missstandes erarbeitet hat.







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