Eine „temporäre Störung des Kennzeichenerfassungssystems“ meldete vor Kurzem die Stadt Limburg. Es sei infolge „eines Netzausfalls beim externen Betreiber“ im städtischen Altstadtparkhaus zu einem rund vierstündigen Ausfall des Kennzeichenerfassungssystems gekommen. In diesem Zeitraum sei „keine automatische Erfassung der Ein- und Ausfahrten“ erfolgt, die notwendig ist für die Ermittlung der Parkgebühr. Die gute Nachricht für alle betroffenen Autofahrer: „Aus diesem Grund werden alle Nachverfolgungen, einschließlich möglicher Mahnverfahren, für diesen Zeitraum ausgesetzt“, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt.

Die allermeisten Autofahrer zahlen brav

Ansonsten wäre es sehr teuer geworden: 40 Euro koste es, wenn ein Autofahrer sein Ticket nicht in einem der insgesamt vier städtischen Parkhäuser mit Kennzeichenerfassung bezahlt habe, teilt die Sprecherin der Stadt, Stefanie Kesper-Süß, mit. Durch dieses System gibt es keine Schranken an der Ein- und Ausfahrt mehr. Wer kein Knöllchen mit der Post nach Hause geschickt bekommen möchte, muss vorher zum Parkscheinautomaten gehen, dort sein Kfz-Kennzeichen eingeben und bezahlen. Weil das Kennzeichen bei der Einfahrt automatisch erfasst wird (sofern es keine Störung gibt), können die Fahrzeughalter ermittelt werden.

Die allermeisten Autofahrer zahlen auch brav, aber die „Parksünder“-Quote liegt jeweils zwischen knapp einem und zwei Prozent, wie die Sprecherin der Stadt weiter mitteilt. Das klingt auf den ersten Blick nach nicht sehr viel, aber allein in den fünf Monaten zwischen August und Dezember 2024 parkten allein in drei städtischen Parkhäusern (ICE, Stadthalle, Galeria) mehr als 120.000 Autofahrer, wie die Stadt auf Anfrage mitteilt. Das macht bei einer Quote von 1,5 Prozent Nichtzahlern immerhin 1800 „Parksünder“ nur in diesen drei Parkhäusern.

Die höchste „Parksünder“-Quote hat übrigens das Galeria-Parkhaus (Karstadt) an der Fußgängerzone, das seit Anfang 2024 von der Stadt betrieben wird. Im Mai 2025 fuhren nach Angaben der Stadt-Sprecherin immerhin zwei Prozent der Autofahrer aus diesem Parkhaus heraus, ohne vorher gezahlt zu haben.

Diese Quote überrascht, weil die Nichtbezahler-Quote im Oktober 2024 „nur“ bei 1,7 Prozent lag. Das Argument, dass zu viele Autofahrer möglicherweise noch nicht verstanden haben, wie sie ohne einen Parkschein ihre Parkgebühr zu entrichten haben, gilt in diesem Fall also nur bedingt. Auch im städtischen P+R-Parkhaus am ICE-Bahnhof ist die „Parksünder“-Quote relativ hoch: zwei Prozent waren es im Oktober 2024, knapp 1,3 Prozent im Mai 2025. Auf Platz drei liegt die Tiefgarage Rathaus/Stadthalle an der Diezer Straße mit knapp 1,6 Prozent im Oktober 2024 und knapp 0,9 Prozent im Mai 2025. Und das Altstadtparkhaus? Dort gibt es noch keine Vergleichszahlen aus dem Vorjahr: Im Mai 2025 betrug die Parksünder-Quote nach Angaben der Stadt knapp 1,4 Prozent.

Stadt: „Veränderungen benötigen eine gewisse Zeit“

Das summiert sich auf Dauer und erklärt sicherlich zu einem großen Teil, warum die Stadt im Jahr 2024 nach eigenen Angaben 20 Prozent mehr Strafgebühren durch Parkverstöße eingenommen hat als noch im Jahr 2023. Die Sprecherin der Stadt begründete dies auf Anfrage damit, dass „Veränderungen oftmals eine gewisse Zeit benötigen, bis diese von den Nutzenden, in dem Fall Parkenden, angenommen werden“. So hätten die Mitarbeiter des Ordnungsamts bei Kontrollen feststellen können, dass Parker am Automaten „zum Beispiel das falsche Kennzeichen eingeben“; das könne dann auch nicht im System gefunden werden. Einige Autofahrer würden daraufhin das Parkhaus verlassen, ohne bezahlt zu haben. „Bei unseren Kontrollen haben wir die Parkenden darum gebeten, zu ihrem Pkw zu gehen und das Kennzeichen noch einmal zu prüfen“, erklärt die Sprecherin weiter. „Daraufhin hat der Zahlungsprozess funktioniert. Sofern Unwissenheit glaubhaft dargelegt werden kann, reagieren wir in der Regel kulant.“