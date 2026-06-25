Wirtschaftsempfang Rhein-Lahn Wie die Schule die Fachkräfte von morgen ausbildet Hilko Röttgers 25.06.2026, 18:00 Uhr

i Engagierte Diskussion: Moderiert von Lars Hennemann, Chefredakteur unserer Zeitung (rechts), sprachen (von links) Kathrin Glaser, kommissarische Schulleiterin des Oranien-Campus, die Abiturientinnen Lianne Mauritz und Nieke Tegtmeier sowie Andreas Mangold von der Rheinquartier GmbH über die Eigenschaften der Fachkräfte von morgen. Hilko Röttgers

Die Arbeitswelt ist in einem rasanten Wandel. Was bedeutet das für junge Menschen, die ins Berufsleben eintreten wollen? Und welche Rolle spielt die Schule dabei? Antworten darauf wollte der Wirtschaftsempfang im Rhein-Lahn-Kreis finden.

Wie der Arbeitsmarkt der Zukunft aussieht, kann heute niemand genau vorhersagen. Welche Fachkräfte werden in den Unternehmen dann benötigt? Welche Fähigkeiten müssen Arbeitnehmer mitbringen? Und welches Mindset müssen die Schulen haben, in denen die Fachkräfte von morgen auf das Berufsleben vorbereitet werden?







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