Eine kleine katholische Kirche inmitten einer protestantisch geprägten Umgebung: Das Gotteshaus in Pohl hat in seinen 150 Jahren einiges erlebt. Nun wird groß gefeiert. Eine Geschichte über Glaube, Nachbarschaftshilfe – und Kanonen.

Diese Kirchen-Jubiläumsfeier, so viel lässt sich jetzt schon sagen, fällt aus dem üblichen Rahmen. Und zwar nicht nur, weil die katholische Kirche Mariä Himmelfahrt in Pohl am Freitag, 15. August, sowohl ihren Namenstag begeht als auch auf ihr 150-jähriges Bestehen zurückblickt. Sondern insbesondere auch wegen der kaum zu überhörenden Ouvertüre: Um Punkt 17.35 Uhr, nachdem die Glocken zum Gottesdienst gerufen haben, werden zwei Mal vier Salutschüsse durch die Taunusgemeinde hallen – abgefeuert von der Pohler Kirchenkanone, die wiederum ihre ganz eigene Geschichte hat.

Salutschüsse in Pohl seit 1884

„Bis zum Ersten Weltkrieg war es durchaus üblich, dass der Pfarrer an kirchlichen Feiertagen, aber auch zu anderen Anlässen Salut schießen ließ“, erzählt Albert Perabo, der nicht nur Mitglied des Ortsausschusses Mariä Himmelfahrt Pohl, sondern auch geschichtlich ausgesprochen bewandert ist. „Auch in Pohl war das ab etwa 1884 so.“ Ende der 1970er-Jahre verschwanden die Katzeköpp genannten und mittlerweile aus dem Verkehr gezogenen Kirchenkanonen dann auf unergründlichen Wegen vom Pfarrhausspeicher – bis 2003 den damaligen Pohler Ortsbürgermeister Wolfgang Crecelius die Nachricht ereilte, in einem Limburger Antiquitätenladen stehe eine kleine Kanone mit der Aufschrift „Kirche zu Pohl – 1889“.

Um es kurz zu machen: Das gute Stück wurde umgehend zurückgekauft und tut seither zu besonderen Anlässen wieder seinen Dienst. So auch am 15. August: „Der Pohler Udo Bremser, unser Fachmann für solche Dinge, beschießt sie und kümmert sich auch im Vorfeld um die für die Genehmigung erforderliche technische Überprüfung“, berichtet Albert Perabo.

i Im Inneren der Pohler Kirche ist über die Jahre und Jahrzehnte hinweg vieles verändert worden. Auch der Altarraum wurde umgestaltet. Ulrike Bletzer. Bletzer Ulrike

Um 18 Uhr beginnt dann der Festgottesdienst, den der Pfarrer der Pfarrei St. Christophorus Diezer Land, John Manickaraj, und der für Pohl zuständige Pfarrvikar Kevin Agbokolom, gemeinsam gestalten. „Außerdem wird Albert eine ungefähr 20-minütige Festrede halten“, verraten Janina Drese-Ried, die Vorsitzende des Ortsausschusses Mariä Himmelfahrt Pohl, und Ortsausschuss-Mitglied Judith Schleimer, die ebenfalls zum Vorab-Gespräch mit unserer Zeitung gekommen sind. Logisch, dass es in diesen rund 20 Minuten nicht nur um die Kirchenkanone und auch nicht nur um die mindestens genauso spannende Geschichte der Pohler Kirchenglocken gehen wird. Und erst recht logisch, dass bei besagter Festrede unter dem Titel „Krieg und Frieden im Schatten der Kirche(n)“ niemand Angst vor einem staubtrockenen Herunterbeten historischer Daten und Fakten haben muss.

Im Gegenteil, Albert Perabo erzählt von der Entstehungszeit der Pohler Kirche so lebendig, dass man fast meinen könnte, er sei damals selbst dabei gewesen. „In einer Umgebung, die seit der Reformation durchweg evangelisch geprägt war, war Pohl weit und breit das einzige Dorf mit einer katholischen Bevölkerungsmehrheit“, weiß er: „Die Katholiken durften ihren Glauben aber nicht in der Öffentlichkeit ausüben.“ Erschwerend kam hinzu: Der Fußweg zur Pfarrei Nastätten, der die Pohler Katholiken zusammen mit denen aus Lollschied, Roth, Obertiefenbach und Niedertiefenbach damals angehörten, dauerte drei bis vier Stunden: „Also haben rund 100 Pohler Familienväter an den Limburger Bischof geschrieben und um Erlaubnis gebeten, eine eigene Kirche bauen zu dürfen.“

„Während die Kirche auf Trennung gedrungen hat, waren die Menschen selbst von der Wiege bis zur Bahre vor allem eines: Nachbarn.“

Albert Perabo über die Bauzeit der Pohler Kirche im 19. Jahrhundert, in der Protestanten und Katholiken einander halfen

Im März 1871 war das, und damit mitten in einer Zeit, in der der Kulturkampf tobte – jener teils von gewaltsamen Ausschreitungen geprägte Machtkampf zwischen dem preußischen Staat und dem aus ihm hervorgegangenen Deutschen Kaiserreich einer- und der katholischen Kirche andererseits. „Es gibt aus jener Zeit viele Beispiele für Zwist zwischen den Konfessionen, aber auch für ein gemeinschaftliches Miteinander“, sagt Albert Perabo. Dass die Pohler Kirche in der Rekordzeit von nur einem Jahr fertig wurde – Grundsteinlegung war am 11. Juli 1874, Einsegnung am 8. Juli 1875 – lag ein Stück weit auch daran, dass evangelische Bauern den Pohler Katholiken halfen, Sand und Steine heranzufahren. „Während die Kirche auf Trennung gedrungen hat, waren die Menschen selbst von der Wiege bis zur Bahre vor allem eines: Nachbarn“, verdeutlicht Albert Perabo die Diskrepanz zwischen offizieller Doktrin und gelebtem Alltag.

Grundrenovierung um 1990 veränderte einiges

Viel hat sich getan in den zurückliegenden 150 Jahren. Die Weihung der Orgel 1887, die Grundrenovierung in den Jahren 1989 bis 1991 und, als wohl größter Einschnitt, die Zusammenlegung mit fünf weiteren vormals selbstständigen Gemeinden zur Pfarrei St. Christophorus Diezer Land 2019, sind nur ein paar Beispiele dafür. Gleich geblieben ist der Zuständigkeitsbereich der Jubilarin. Allerdings: „In Pohl, Lollschied, Roth, Obertiefenbach und Niedertiefenbach gibt es heute zusammengenommen nur noch 270 Katholiken“, berichten Janina Drese-Ried und Judith Schleimer.

Warum sie sich in einer Zeit, in der die Kirche tief in der Krise steckt, dennoch im Ortsausschuss engagieren? „Mein ganzes Leben und mein Glaube sind mit der Pfarrgemeinde und insbesondere mit dieser Kirche hier eng verbunden“, antwortet Janina Drese-Ried, die im Pohler Gotteshaus getauft wurde, zur Kommunion gegangen ist, Messdienerin war und geheiratet hat: „Mir ist wichtig, was hier vor Ort passiert. Ich möchte, dass Kirche in Pohl auch weiterhin stattfindet, und dafür engagiere ich mich.“ Sie sind längst nicht mit allem einverstanden, was die Kirchenführung entscheidet – das bringt auch Judith Schleimer deutlich zum Ausdruck. Aber, so stellt sie klar: „Wir setzen uns hier für die Basis ein, und dafür lohnt es sich allemal. Schließlich möchte auch ich, dass das Leben in der katholischen Gemeinde erhalten bleibt.“

i Janina Drese-Ried (rechts) und Judith Schleimer engagieren sich im Ortsausschuss Mariä Himmelfahrt Pohl. Ulrike Bletzer. Bletzer Ulrike

Fast überflüssig zu erwähnen, dass sich der Ortsausschuss mit viel Tatkraft in die Gestaltung des Jubiläums-Gottesdienstes einbringt. Nach der Segnung und der Abgabe von Kräutersträußen wird ein Sektempfang vor der Kirche genügend Raum und Zeit für Begegnungen und Gespräche bieten. „Wir würden uns freuen, wenn viele Menschen kommen und das Jubiläum gemeinsam mit uns feiern“, sagen die drei.