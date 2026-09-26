Umfrage im Rhein-Lahn-Kreis
Wie die hohen Spritpreise das Tankverhalten verändern
100 Euro und mehr für eine Tankfüllung, selbst bei einem Kleinwagen. Die Spritpreise sind gerade in der aktuellen Weltlage und g
100 Euro und mehr für eine Tankfüllung, selbst bei einem Kleinwagen. Die Spritpreise sind gerade in der aktuellen Weltlage und gerade in Deutschland mit den hohen Steuern auf Kraftstoffe sehr hoch – auch in der Region.
Jan Woitas/dpa/Symbolbild

2,22 Euro ist für Super E10 in Deutschland mittlerweile schon günstig – vor zehn Jahren hätte man nur ungläubig auf die Tafel geschaut. Betreiber im Rhein-Lahn-Kreis beobachten Veränderungen im Tankverhalten kurz vor einem möglichen Tankrabatt.

Lesezeit 3 Minuten
Die Spritpreise sind in den vergangenen Wochen auf neue Höhen geklettert. Ob der von der Politik angesagte Tankrabatt wirklich Entlastung bringt, bleibt abzuwarten. Was sagen Betroffene im Rhein-Lahn-Kreis zu den enormen Kosten für eine Tankfüllung?

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