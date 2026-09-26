2,22 Euro ist für Super E10 in Deutschland mittlerweile schon günstig – vor zehn Jahren hätte man nur ungläubig auf die Tafel geschaut. Betreiber im Rhein-Lahn-Kreis beobachten Veränderungen im Tankverhalten kurz vor einem möglichen Tankrabatt.
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Die Spritpreise sind in den vergangenen Wochen auf neue Höhen geklettert. Ob der von der Politik angesagte Tankrabatt wirklich Entlastung bringt, bleibt abzuwarten. Was sagen Betroffene im Rhein-Lahn-Kreis zu den enormen Kosten für eine Tankfüllung?