Dresscode „heftigst erwünscht“ Wie die Black&White-Party den Bad Emsern einheizt Ulrike Bletzer 15.02.2026, 12:00 Uhr

i Diese beiden Freundinnen kommen regelmäßig zur Black&White-Party nach Bad Ems - und lassen sich jedes Mal ein anderes Outfit einfallen. Ulrike Bletzer. Bletzer Ulrike

Büttenreden, Gardetänze und Geschunkel: All das gibt es bei der Black&White-Party in Bad Ems nicht. Vor 30 Jahren ins Leben gerufen, ist es ein Gegenentwurf zum klassischen Sitzungskarneval. Aber kommt das gut an?

Okay, ein paar Gold-, Grün- oder sogar Pinktöne entdeckte man irgendwann schon, wenn man sich nur lang genug umschaute. Aber das war die absolute Ausnahme. 99,9 Prozent der Besucher hielten sich strikt und ausschließlich an die Vorgaben, denen zufolge bei der Black&White-Party im Bad Emser Kursaalgebäude das Erscheinen in schwarzer und/oder weißer Kleidung zwar nicht explizit Pflicht, aber „heftigst erwünscht“ ist.







