Start in Wellmich Wie der Radweg nach St. Goarshausen aussehen soll Daniel Rühle

Mira Zwick 13.07.2026, 17:00 Uhr

i In Wellmich beginnend, soll ein 2,2 Kilometer Radweg bis zur B274 in St. Goarshausen gebaut werden. Von allen Abschnitten des Millionenprojekts Rheinradwegs rund um St. Goarshausen ist dieser vergleichsweise günstig. Mira Zwick

Radfahrer sollen es für die Buga 2029 am Mittelrhein gut haben: Deshalb wird im Bereich der Verbandsgemeinde Loreley entlang der B42 an den Radwegen gearbeitet. Auch zwischen Wellmich und St. Goarshausen – bis zur nächsten Lücke.

Während für die Bauarbeiten am Radweg zwischen St. Goarshausen und Kaub in der Rosssteinkurve und am Loreleyfelsen die B42 ab 2027 wohl zwei Jahre vollgesperrt werden muss, ist im Bereich Wellmich/St. Goarshausen der Bau des Radwegs einige Meter entfernt von der Bundesstraße vorgesehen, wie aus den Plänen hervorgeht.







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