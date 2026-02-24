Männergesangverein – was angestaubt klingt, muss es nicht sein. Das beweist der MGV „Concordia“ Berghausen. Er hat in einem gemischten Projektchor Frauen etabliert, will in den Sozialen Medien punkten, Nachwuchs anlocken. Mit Erfolg?
Der Männergesangverein (MGV) „Concordia“ Berghausen feiert in diesem Jahr sein 135-jähriges Bestehen. In einer Zeit, in der andere Chöre wegen Nachwuchsmangel aufgeben oder mit anderen Chören fusionieren, um überleben zu können, behauptet sich der MGV mit seinen zwei Abteilungen und hat die Zukunft im Blick.