Frauen verstärken Verein
Wie der MGV Berghausen mit neuen Konzepten punktet
Der Männerchor und das "Ensemble 2010" proben zusammen mit Chorleitern Kate Nelson für das anstehende Konzert am 14. März.
Der Männerchor und das "Ensemble 2010" proben zusammen mit Chorleitern Kate Nelson für das anstehende Konzert am 14. März.
Mariam Nasiripour

Männergesangverein – was angestaubt klingt, muss es nicht sein. Das beweist der MGV „Concordia“ Berghausen. Er hat in einem gemischten Projektchor Frauen etabliert, will in den Sozialen Medien punkten, Nachwuchs anlocken. Mit Erfolg?

Lesezeit 4 Minuten
Der Männergesangverein (MGV) „Concordia“ Berghausen feiert in diesem Jahr sein 135-jähriges Bestehen. In einer Zeit, in der andere Chöre wegen Nachwuchsmangel aufgeben oder mit anderen Chören fusionieren, um überleben zu können, behauptet sich der MGV mit seinen zwei Abteilungen und hat die Zukunft im Blick.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungKultur

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren