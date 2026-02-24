Frauen verstärken Verein Wie der MGV Berghausen mit neuen Konzepten punktet Mariam Nasiripour 24.02.2026, 15:00 Uhr

i Der Männerchor und das "Ensemble 2010" proben zusammen mit Chorleitern Kate Nelson für das anstehende Konzert am 14. März. Mariam Nasiripour

Männergesangverein – was angestaubt klingt, muss es nicht sein. Das beweist der MGV „Concordia“ Berghausen. Er hat in einem gemischten Projektchor Frauen etabliert, will in den Sozialen Medien punkten, Nachwuchs anlocken. Mit Erfolg?

Der Männergesangverein (MGV) „Concordia“ Berghausen feiert in diesem Jahr sein 135-jähriges Bestehen. In einer Zeit, in der andere Chöre wegen Nachwuchsmangel aufgeben oder mit anderen Chören fusionieren, um überleben zu können, behauptet sich der MGV mit seinen zwei Abteilungen und hat die Zukunft im Blick.







