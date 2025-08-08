Schluss mit dem Miesepeter: In Bad Ems wird seit dem vergangenen Jahr mit dem Format des Bad Emser Abendmarktes die Innenstadt belebt. Eine positive Entwicklung, wie die Besucher meinen. Manche werden selbst zu Standbetreibern.

Das hat man selten: Keiner meckert, keiner nörgelt, keiner ist miesepetrig drauf. Im Gegenteil, alle sind sich darin einig, dass der Emser Abendmarkt eine prima Sache ist. Auch in seiner insgesamt elften Runde, die er gerade zwischen Kaiserdenkmal und Spielbank dreht. „Es ist schön zu sehen, wie der Markt gewachsen ist,“ spielen Petra Vurucu und Roland Hobernik aus Koblenz, die mit ihren entalkoholisierten Weinen fast von Anfang an dabei sind, auf die Tatsache an, dass aus überschaubaren 14 Ständen bei der Premiere im Mai 2024 inzwischen rund 40 Händler geworden sind.

Petra Vurucu und Roland Hobernik aus Koblenz freuen sich über den Zuspruch, den ihre entalkoholisierten Weine finden.

In der Tat: Während sich die Flaniermeile anfangs auf die zur Römerstraße hin gelegene Seite des oberen Kurparks beschränkte, reihen sich mittlerweile auch entlang der Lahn vom Keramikstübchen bis zum Schmuckatelier, vom Bio-Gemüseanbieter bis zur historischen Senfmühle und, um nur ein drittes Beispiel zu nennen, vom Bad Emser Jugendzentrum bis zu den Freunden der Stadtbibliothek Bad Ems die unterschiedlichsten Stände aneinander. „Sie wechseln immer mal wieder ihre Standorte“, sagt Erika Bargmann, die als Besucherin ebenfalls eine „Wiederholungstäterin“ ist. Das Ambiente sei wunderschön, lobt sie. Und: „In Bad Ems ist mal was los.“

Zur Erinnerung: 2023/2024 hat die Stadtspitze mit Unterstützung des Marketing-Experten Harald Ross ein Konzept für ein neues Veranstaltungsformat erarbeitet, das wieder mehr Leben in die Innenstadt bringen soll. Mit einem Konzept, das sich fernab von Rummel und Ramsch bewegt: Der Emser Abendmarkt setzt auf qualitativ Hochwertiges, Regionales, Nicht-Alltägliches.

Besucherin Erika Bargmann freut sich, dass der Abendmarkt Leben in die Bad Emser Innenstadt bringt.

„Das Angebot ist so facettenreich, dass es unfair wäre, einen Stand besonders hervorzuheben“, findet Gabriele Radtke und betont: „Mir ist wichtig, mit meinem Besuch die Vorarbeit zu würdigen, die hier geleistet wurde.“ Auch Martina Griese, die gerade noch als Vorsitzende des Bad Emser Imkervereins am Stand der Imkerei Austerstücke Fragen der Kundschaft beantwortet hat, ist angetan. „Der Abendmarkt hat eine tolle Entwicklung durchlaufen“, sagt sie, während Uschi Krämer berichtet: „Ich bekomme immer wieder mit, wie Bad Emser ungeduldig fragen, wann endlich wieder Abendmarkt ist.“ Denn nicht zuletzt ist der Markt natürlich auch das: ein sozialer Treffpunkt. Oder wie Wilhelm Augst es formuliert: „Spätestens alle 15 Meter begegnet man hier jemandem, den man kennt.“

Rege frequentiert: Dass ein Besuch des Emser Abendmarkts lohnt, hat sich offensichtlich herumgesprochen.

Viel positive Resonanz also. Auch bei den Standbetreibern: „Die Veranstaltung ist supergut organisiert“, lobt Sandy Strahl aus Attenhausen, die ihre „Kunst-, Garten- und Gebrauchskeramik mit und ohne Zweck“ feilbietet. Nicht immer geht es allerdings ums Verkaufen: „Diese sehr gut besuchte Veranstaltung ist eine prima Gelegenheit, unser Anliegen publik zu machen“, sagen Tanja Maßbach und Nicky Kleine, die als Vertreterinnen des Vereins Einfach Tierschutz aus Frechen zum ersten Mal dabei sind.

Sandy Strahl aus Attenhausen bietet ihre "Kunst-, Garten- und Gebrauchskeramik mit und ohne Zweck" feil. Sie habe den Emser Abendmarkt zuerst als Besucherin kennengelernt und dann beschlossen, sich für einen Stand zu bewerben, erzählt sie.

Übrigens: In diesem Jahr ist noch zwei Mal Emser Abendmarkt, am Donnerstag, 4. September, und am Donnerstag, 2. Oktober, jeweils von 16 bis 22 Uhr.