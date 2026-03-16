Wenn sich historisch interessierte und versierte Menschen zusammentun und eine Vortragsreihe über das Kriegsende 1945 am Oberen Mittelrhein auf die Beine stellen, dann dürfen die Menschen von Kaub bis Koblenz auf spannende Informationen freuen.
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Die fünfteilige Vortragsreihe „Die Amis kommen! Das Kriegsende 1945 zwischen Koblenz und Kaub“ startet am Dienstag, den 17. März um 19.30 Uhr am Theater Lahnstein im Sporkenburger Hof mit zwei Vorträgen. Einführend sprechen Professor Michael Klemm und Florian Weber M.