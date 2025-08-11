Erinnerungskultur ist ein großes Wort. Im Kloster Arnstein wird sie großgeschrieben. Grund dafür ist die Erinnerung an den in Dachau ermordeten Klostervorsteher Pater Alfons Spix. Nun gibt es eine neue Stele für die namenlosen Opfer.

Still und aufrüttelnd zugleich: Die Einweihung der Gedenkstele für die namenlosen Opfer des NS-Regimes, die jüngst in der Arnsteiner Klosterkirche stattfand, ließ die Teilnehmer gleichermaßen nachdenklich wie alarmiert zurück. Denn eine Wiederholung des damaligen Grauens ist heute leider nicht mehr undenkbar.

NS-Gedenkstätte auf dem Arnsteiner Klosterfriedhof

Ein Grauen, das Pater Alfons Spix das Leben kostete: Weil er polnische Zwangsarbeiter zum Gottesdienst zuließ, starb der damalige Arnsteiner Klostervorsteher 1942 im Konzentrationslager Dachau. Kurz darauf erhielten die Arnsteiner Patres eine Urne, die sie auf dem Klosterfriedhof beisetzten. Nach heutigem Wissensstand enthält sie jedoch nicht die Asche von Pater Spix, sondern von anderen im KZ Dachau ermordeten Opfern des NS-Regimes.

Dass an diese namenlosen Opfer jetzt eine Stele neben Pater Spix‘ Grab erinnert, ist dem Frankfurter Stefan Diefenbach zu verdanken, der sich bereits in seinem Theologiestudium mit Spix beschäftigt hat. Das rassistische Attentat von Hanau und die damit verbundene Kampagne #Saytheirnames mit dem Ziel, die Namen der ermordeten Menschen in Erinnerung zu halten, habe ihm den entscheidenden Anstoß gegeben, berichtete Diefenbach: „Zugleich habe ich mich gefragt: Was ist mit all denen, deren Namen wir nicht kennen? Auch an sie müssen wir erinnern. Deshalb war es mir wichtig, das Grab auf dem Arnsteiner Klosterfriedhof als NS-Gedenkstätte bekannt zu machen.“

Prominente Vertreter von Kirche und Politik äußern sich positiv

Unterstützung für die Errichtung der Stele fand er bei der Quentin-Drage-Stiftung, den Arnsteiner Patres, dem Bistum Limburg, der Pfarrei St. Martin und St. Damian Rhein-Lahn, privaten Spendern – und natürlich bei Gaby Fischer, der Vorsitzenden des Vereins Peregrini, der zu der Einweihung einlud. „Erich Kästner hat gesagt, spätestens 1928 hätte man die Nationalsozialisten bekämpfen müssen. 1933 sei es dafür zu spät gewesen“, sagte sie und betonte: „Wenn die Lawine erst einmal rollt, ist sie nicht mehr aufzuhalten.“

Die Geschehnisse von damals seien eine Mahnung für das Heute, in dem rechtes „Gedankengut“ wieder um sich greift – das spiegelte sich auch in den Grußworten wider. „Unsere gemeinsame Aufgabe ist es, unsere Demokratie zu schützen und mit Leben zu füllen“, hieß es in dem – von Stefan Diefenbach verlesenen – Grußwort von Landrat Jörg Denninghoff. Ähnlich äußerten sich auch die Bundestagsabgeordnete Tanja Machalet („Lasst uns wachsam sein, damit Menschen am Ende nicht wieder zu namenlosen Opfern werden“), der Landtagsabgeordnete Manuel Liguori („Diese Menschen hatten ein Leben, wurden geliebt und waren ein Teil dieser Welt“) und Pfarrer Armin Sturm („Der Name Spix ist eine Mahnung, dass man menschenverachtenden Aussagen widersprechen muss.“).

Gedenkstelle im Moment nicht zugänglich

Während Pfarrerin Antje Dorn die Verantwortung der Kirche für Vergangenheit und Zukunft anmahnte, betonte Franz-Josef Ratter vom Verein Erinnern und Gedenken Rheinland-Pfalz: „Der Kern der Menschlichkeit sind die Haltung und das Handeln jedes Einzelnen.“ Die Obernhoferin Monika Kahm wiederum berichtete: „Die Erinnerung an Pater Spix hat mich ein Leben lang begleitet. Es ist wichtig, dass sie weitergetragen wird.“

Als Vertreterin des Bistums Limburg ergriff Catharina Buschmann-Kramm das Wort. „Sie haben einen Ort der Erinnerung geschaffen. Das ist sehr bemerkenswert – unabhängig davon, dass man die Gedenkstätte im Moment nicht besuchen kann“, sagte sie in Richtung Stefan Diefenbach und Gaby Fischer. Zur Erklärung: Wegen der Sanierung der Klosterkirche ist der Friedhof zurzeit nicht zugänglich – die Einweihung der Gedenkstele fand also ein Stück weit aus der Ferne statt. Die Verbindung zwischen drinnen und draußen stellte eine Vase her, die anschließend auf Pater Spix‘ Grab gestellt wurde: In sie hatte jeder Teilnehmer eine weiße Rose gesteckt.

Für die musikalische Gestaltung der Einweihungsfeier sorgten Pianist Michael Reuter und Tenor Walter Castillo mit „Sur les lagunes“ von Hector Berlioz, „Der Engel“ von Richard Wagner, „Andante“ von Michael Reuter und „Solo le pido a Dios“ von León Grieco.