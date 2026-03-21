Katzenturm, Christiansturm, Drehersturm: Die historischen Türme in Dausenau am Ringmauerweg hat nun Infotafeln über die Geschichte der Orte spendiert bekommen. Nun gibt es einiges mehr über die Vergangenheit im Ort zu lernen.
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Dramaturgischer Aufbau mal andersherum. „Der Katzenturm ist der spannendste“, sagte Stefan Fischbach gleich beim ersten der drei Kandidaten, die jüngst in Dausenau im Mittelpunkt eines Einweihungs-Rundgangs standen. Katzenturm, Christiansturm, Drehersturm – das Trio am Ringmauerweg hat nun genau wie zuvor schon seine Kollegen Torturm, Ackertsturm und Co.