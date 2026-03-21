Neue Infotafeln
Wie das historische Dausenau weiter aufgewertet wird
Die beiden Turmwächter Oliver Lotz (links) und Andrew Marx verliehen der Einweihung in Dausenau noch mehr Anschaulichkeit.
Die beiden Turmwächter Oliver Lotz (links) und Andrew Marx verliehen der Einweihung in Dausenau noch mehr Anschaulichkeit.
Ulrike Bletzer. Bletzer Ulrike

Katzenturm, Christiansturm, Drehersturm: Die historischen Türme in Dausenau am Ringmauerweg hat nun Infotafeln über die Geschichte der Orte spendiert bekommen. Nun gibt es einiges mehr über die Vergangenheit im Ort zu lernen.

Lesezeit 3 Minuten
Dramaturgischer Aufbau mal andersherum. „Der Katzenturm ist der spannendste“, sagte Stefan Fischbach gleich beim ersten der drei Kandidaten, die jüngst in Dausenau im Mittelpunkt eines Einweihungs-Rundgangs standen. Katzenturm, Christiansturm, Drehersturm – das Trio am Ringmauerweg hat nun genau wie zuvor schon seine Kollegen Torturm, Ackertsturm und Co.

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